© Archiv Nokia 6111

© Rainer Heidrich Von hinten betrachtet geht das 6111 glatt als Digicam durch.

Aus gerade mal 128 x 160 Pixeln setzt sich die Anzeige des Nokia 6111 zusammen. Der Datenbeschleuniger UMTS fehlt, die Kamera schafft nur 1,3 Megapixel und der Speicher lässt sich nicht erweitern - das sind die wesentlichen Unterschiede zum Nokia 6280. Im Kern bietet das kompakte Schiebe-Handy aber eine ähnliche Austattung wie der große Bruder. Selbst ein Radio hat das 6111 an Bord; ein Stereo-Headset, das gleichzeitig als Antenne dient, liegt ebenfalls bei. Das Datenkabel hat Nokia allerdings von der Beipackliste gestrichen. Für den Datenabgleich mit dem PC müssen die Luftschnittstellen Infrarot oder Bluetooth in die Bresche springen.

Zusatz-Informationen im Standby

© Peter Fenyvesi Die Menüeinträge wirken groß, ansonsten sind die Schriften klein.

Dafür haben die Entwickler den schicken kleinen Slider mit der neuen Version der Serie-40-Benutzeroberfläche gefüttert - inklusive aufgewerteter Standby-Anzeige, die Notizen und aktuelle Termine aufs Display bringt. Aufgrund der mageren Auflösung wirken die Inhalte auf dem Schirm allerdings etwas gedrängt wirkt. Der edlen Optik angemessen ist die gute Verarbeitung; nur beim Tippen knarzt das 6111 ein wenig. Das Schreiben von Texten klappt dank der für das kleine Gerät vergleichsweise großen Tasten übrigens recht bequem und zuverlässig. Dennoch: Im direkten Vergleich wirkt beispielsweise das Samsung E770 deutlich hochwertiger.

Gute Noten im Labor

Und wie sieht's mit der technischen Qualität aus? In der so wichtigen Disziplin Sende- und Empfangsqualität tadellos. Bei den Ausdauermessungen zeigten sich dagegen deutliche Unterschiede zwischen D- und E-Netz: Die maximale Gesprächszeit klafft hier mit 4:24 Stunden (D-Netz) und 5:51 Stunden (E-Netz) deutlich auseinander. Der Klang ist durchschnittlich, in Empfangsrichtung könnte das 6111 etwas mehr Lautstärke und Präsenz an den Tag legen.

Nokia 6111

Hersteller Nokia Preis 169.00 € Wertung 380.0 Punkte Testverfahren 0.9

