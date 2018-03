Das 6303 Classic nahm nicht nur bei der Namensfindung, sondern auch bei der Optik Anleihen beim immer noch beliebten Dauerbrenner 6300. Zumindest, wenn es wie das Testmodell im eleganten Bicolor-Look auftritt; alternativ ist der Neuling auch komplett in Schwarz zu haben, der Preis liegt in beiden Fällen bei erfreulich günstigen 149 Euro.

© Archiv Nokia 6303 Classic

© Archiv Über "Download" lässt sich der Funktionsumfang erweitern

Dafür bekommt der Käufer ein attraktives Triband-Handy im feinen Edelstahlgehäuse mit nahezu perfekter Verarbeitung. Lediglich die Displayabdeckung fällt etwas zu dünn aus, und so zeigt die scharfe, helle Anzeige bereits bei sanftem Druck unschöne Moires.

Das 6303 besitzt eine Tastatur mit sauber voneinander abgesetzten Ziffern, die sich aber dennoch nicht ganz so gut bedienen lässt, da sich die erste Tastenreihe etwas nach oben wölbt. Dafür gibt es an der gut strukturierten Serie-40-Menüführung wie üblich nichts zu kritisieren.

Auch in puncto Ausstattung unterscheiden sich die finnischen Candybar-Handys nur in wenigen, dafür aber wichtigen Punkten. So fehlt dem 6303 nicht nur das UMTS-Empfangsteil samt den spezifischen Datenbeschleunigern, sondern auch der praktische GPS-Empfänger für die Navigation. Zudem muss die Kamera mit einer Auflösung von 3,2 Megapixeln und weniger Features auskommen.

Alles, was das Handyherz begehrt

© Fotos: Silke Heyde, Peter Fenyvesi Der Musicplayer ist hübsch gestaltet und zeigt auch Albencover an

Ansonsten hat das günstige Telefon aber alles an Bord, was das Handyherz begehrt. Der E-Mail- Client ist dabei ebenso obligatorisch wie der HTML-Browser, die Sprachsteuerung, der gute Kalender und die zahlreichen Goodies wie diverse Rechner, die Stoppuhr und der Timer. Überzeugen können auch der gute Musicplayer und das UKW-Radio.

Das mitgelieferte Stereo-Headset enttäuscht dagegen mit einem dünnen Sound. Da trifft es sich gut, dass das 6303 Classic eine 3,5-mm-Klinkenbuchse besitzt und so auch ganz bequem Nachrüstkopfhörer an die Leine nimmt.

Im Labor zeigte das Nokia-Handy dann echte Steherqualitäten und liefert nicht nur eine gute Vorstellung bei der maximalen Standby-Zeit, sondern mit über acht Stunden auch eine lange Gesprächszeit. Die Sende- und Empfangsqualität ist dagegen eher mau.

Hersteller Nokia Preis 149.00 € Wertung 352.0 Punkte Testverfahren 1.0

