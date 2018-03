Nokia 6680 Datenblatt

© Archiv Nokia 6680

Mit UMTS-Handys hat sich Nokia zunächst schwer getan. Das 6650 kam altbacken daher wie ein Mobiltelefon aus dem letzten Jahrtausend, das futuristisch-quadratische 7600 konnte allenfalls Design-Enthusiasten begeistern. Doch mit dem 6680 zeigen die Finnen, was sie können: Ein UMTS-Modell mit Videotelefonie und dem kompletten Funktionsumfang der Serie-60-Geräte - darauf hat die Mobilfunkwelt gewartet.

Arbeiten im Flieger

Zwar sind die Multimedia-Fähigkeiten des 6680 beeindruckend, doch überzeugen auf den ersten Blick vor allem die Verbesserungen für den praktischen Alltagseinsatz: Als erstes Serie-60-Gerät besitzt das 6680 einen echten Flugmodus, bei dem sich die Sende- und Empfangseinheit komplett ausschalten lässt. Termine planen, mit dem E-Mail-Client Post erledigen, Kontakte pflegen - das ist damit auch ohne Notebook in der Luft möglich. Die Bluetooth-Tastatur SU-8W kann einem dabei allerdings nicht zur Hand gehen, denn die wird per Funk ans 6680 angebunden - und das ist im Flieger verboten.

Neuerungen mit Praxisnutzen

© Peter Fenyvesi Das 6680 bietet eine kombinierte Kalender- und Schnellstartanzeige.

Praktisch sind auch einige weitere Extras, die in der "Feature-Pack-2-Release" der Serie 60 Second Edition enthalten sind: Auf Wunsch lässt sich eine Art "Active Desktop" einrichten. Weil der Begriff schon von Microsoft besetzt ist, nennt Nokia das nützliche Feature etwas verklausuliert "Aktiver Standbymodus" - was ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Des Rätsels Lösung: Der "Aktive Standbymodus" bietet im Grundzustand praktische Links zu häufig benötigten Programmen sowie Kalendereinträgen und Aufgaben. Das ist ebenso sinnvoll wie die Möglichkeit, in Meetings einen Anruf abzuweisen und dabei dem Anrufer eine SMS mit zuvor definiertem Text zukommen zu lassen - etwa "Ich rufe zurück." Praktische Kleinigkeiten, die dem Netzbetreiber Umsatz und dem Kunden konkreten Nutzen bringen. Großes Lob verdient auch die Möglichkeit, dass der User alle Softkeys im Grundzustand nach eigenen Wünschen mit Funktionen belegen kann - sogar den t-zones-Button in der T-Mobile-Version.

Nokia 6680

Hersteller Nokia Preis 239.00 € Wertung 387.0 Punkte Testverfahren 0.9

