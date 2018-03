Nokia 7390 Datenblatt

© Archiv Nokia 7390

Anzeige

© Archiv Das Display des 7390 ist druckempfindlich und viel zu dunkel.

Die Anfangsziffer 73 ist Nokias Kennzeichen für Fashion-Handys. Das 7390 kommt folglich in extravaganter Optik samt Stoff-Etikett daher und richtet sich an modebewusste Mobilfunker. Zu haben ist der UMTS-Klapper in den Farbvarianten "Bronze Black" und "Powder Pink". Die Anfassqualität gefällt auf den ersten Griff, weist bei genauerem Hinsehen aber ein paar Schwächen auf. So wirkt das Gehäuse nicht sehr hochwertig, die Lederapplikation auf der Rückseite entpuppt sich als Kunststoff-Imitat - und die Display-Klappe hat in geschlossenem Zustand zu viel Spiel. Hier wäre noch Raum für Verbesserungen, um den hohen Kundenansprüchen und dem Gerätepreis gerecht zu werden.

Spiegelnde Bedienelemente

Die bronze- beziehungsweise pink-farbenen Einsätze auf der Klappe setzen sich auf der Tastatur fort, die im Zentrum leicht erhaben ist und so dreidimensional wirkt. Der schicke Anstrich hat aber auch Nachteile, denn je nach Lichteinfall lässt sich die weiße Beschriftung, kaum noch ablesen. Auch die wenig ausgeprägten Druckpunkte sowie die unverständlichen und farblich nicht differenzierten Symbole auf den Tasten zum Annehmen und Beenden von Anrufen sorgen zumindest anfangs für Verwirrung. Das Hauptdisplay bleibt ebenfalls nicht von Kritik verschont. Zwar bietet es über 16,7 Millionen Farben und eine satte Auflösung von 240 x 320 Pixeln, kann aber in puncto Helligkeit nicht überzeugen. Wer nun denkt "Kein Problem, das lässt sich sicher im Einstellungsmenü nachregeln", schaut in die Röhre, denn das 7390 bietet diese Möglichkeit nicht. Stattdessen setzt Nokia auf eine automatische Helligkeitsanpassung, die dringend Feinschliff benötigt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anzeige relativ stark spiegelt und außerdem druckempfindlich ist.

Nokia 7390

Hersteller Nokia Preis 299.00 € Wertung 406.0 Punkte Testverfahren 0.9

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Nokia X2 Das Nokia X2 bietet von allem etwas und outet sich als kleiner Allrounder. Dennoch empfiehlt es sich primär als Einsteiger- oder Zweithandy.

Testbericht Nokia X3-02 Touch and Type im Praxistest Touch and Type nennt Nokia das Bedienkonzept, bei dem einfache Handys mit einem Touchscreen ausgestattet werden. Das Nokia X3-02 ist eines der ersten… Testbericht Nokia X3-02 Touch and Type 71,2% Kleines Handy, große Tasten, großes Display: Das X3-02 erfüllt dank neuem Bedienkonzept alle diese Anforderungen.

Testbericht Nokia C3-01 Touch and Type Nokia hat ein originelles Bedienkonzept entwickelt, das Handys sinnvoll um einen Touchscreen ergänzt. Das C3-01 ist das zweite Touch-and-Type-Modell. Testbericht Nokia C3-01 Touch and Type im Test 74,0% Nokia hat ein originelles Bedienkonzept entwickelt, das Handys sinnvoll um einen Touchscreen ergänzt.