Nokia 8 im Test: Glatte Schönheit

Nokia meldet sich mit dem High-End-Modell 8 zurück, das von Fans der Marke sehnlichst erwartet wurde. Es kommt mit Kameratechnologie von Zeiss und steckt in einem schönen Aluminiumkleid. Was leistet es im Test?

© HMD Global Nokia 8

Da freut sich der Freund von Preziosen: Das neue Nokia 8 wird aus einem Aluminiumblock gefräst, dessen 6000er-Legierung besonders kratzfest und widerstandsfähig ist. Momentan sind mit Blau und Silber zwei Farbvarianten des Geräts im Handel, jeweils mit einer matten oder einer spiegelglatt polierten Oberfläche – wobei Letztere sehr anfällig für Fingerabdrücke ist. Die Verarbeitung und der haptische Eindruck sind exzellent, dank einer Rückseite, die sich zu den Rändern hin stark verjüngt, und den gerundeten Seiten liegt das Smartphone optimal in der Hand.



Der gute Eindruck wird allerdings getrübt von den breiten Rändern um das Display, die das 5,3-Zoll-Smartphone größer machen als vergleichbare Modelle der Konkurrenz. Den Trend zu einer Front, die nur noch aus Display besteht, hat Nokia mit dem 8 verschlafen – neben einem Samsung Galaxy S8​ oder einem LG G6​ wirkt es etwas altbacken. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die IP-Zertifizierung: Das Nokia 8 ist nur nach IP54 geschützt; es verträgt also Spritzwasser, aber kein zeitweiliges Untertauchen. Die Modelle von Apple, Samsung und Sony sind robuster.​​

Helles Display, schlankes System

Das 5,3 Zoll große LCD gehört dafür zu den besten seiner Klasse. Dank der hohen Auflösung von​​ 2540 x 1440 Pixeln werden Inhalte ultrascharf abgebildet, hinzu kommt eine mit knapp 720 Candela herausragende Leuchtkraft. Selbst im hellen Sonnenlicht kann man den Bildschirminhalt ablesen, das Kontrastverhältnis von 1:2400 ist für ein LCD sehr gut.

​Auch der Antrieb unter dem Display überzeugt auf ganzer Linie. Zum Einsatz kommt mit Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 835 einer der fortschrittlichsten Mobilprozessoren überhaupt. Er kann unter Last bis auf 2,5 GHz hochtakten und wird von 4 GB RAM flankiert – alle aktuellen Apps und Dienste laufen schnell und ruckelfrei. Der interne Speicher fasst 64 GB, was in dieser Preisklasse üblich ist. Die Speichererweiterung per Micro-SD ist möglich, allerdings belegt die Speicherkarte bei der Dual-SIM-Variante dann den Steckplatz für die zweite SIM – man muss sich also entscheiden. Das Nokia 8 ist als Dual- und als Single-SIM-Variante erhältlich, für den Test stand uns Letztere zur Verfügung.​



© WEKA Media Publishing GmbH Testsiegel connect gut

Als Betriebssystem ist die aktuelle Android-Version 7.1.1 installiert, die Nokia nahezu unverändert von Google übernimmt. Auf dem Smartphone läuft also Android in seiner Reinform, wie man es auch von Googles Pixel-Modellen kennt. Es gibt nur zwei wesentliche Software-Anpassungen in Form einer Service-App im Hauptmenü und eines Always-On-Displays. Wichtige Daten wie die Uhrzeit oder neue E-Mails werden dezent im oberen Bereich des Bildschirms eingeblendet, wenn man das Smartphone bewegt. Eine praktische Funktion, da man das Display nicht aktivieren muss, nur um auf die Uhr zu schauen.

Die schlanke Struktur des Betriebssystems hat den Vorteil, dass neue Software-Versionen und Sicherheits-Updates ohne großen Aufwand an die Kunden weitergereicht werden können. Besitzer eines Nokia 8 können sich also über einen starken Software-Support mit einer hohen Update-Frequenz freuen. Die Kehrseite der Medaille sind allerdings die fehlenden Einstellungsmöglichkeiten und Extras, die bei Geräten von Huawei oder Samsung das Betriebssystem anreichern. Bei Nokia kann man die Oberfläche nur eingeschränkt anpassen, es gibt ab Werk auch keine Möglichkeit, bestimmte Bereiche (Dateien) auf dem Telefon zu verschlüsseln, der Fingerabdrucksensor lässt sich nur zum Entsperren verwenden.



© HMD Global Der Käufer hat die Wahl zwischen einer matten und einer glänzenden Oberfläche. Bei Letzterer sind auch kleine Kratzer deutlich sichtbar.

Laborwerte und Fazit

Die Akkulaufzeit ist mit 8:05 Stunden im oberen Mittelfeld angesiedelt, über den Tag kommt man auch bei intensiver Nutzung noch locker. Das Nokia 8 bewegt sich hier auf einer Höhe mit aktuellen Spitzenmodellen wie Huaweis P10, Samsungs Galaxy S8 und HTCs U11. Der Drahtlos-Ladestandard Qi wird nicht unterstützt, immerhin ist schnelles​ Laden mittels Quick Charge 3.0 möglich; ein Netzteil mit entsprechend hoher Ausgangsleistung gehört erfreulicherweise zum Lieferumfang.

​Starke Platzierung

Bei den Funkeigenschaften sieht‘s nicht so rosig aus: Im GSM- und UMTS-Netz reicht es nur für ein „befriedigend“. Dieser Patzer verhagelt dem Nokia 8 ein sehr gutes Gesamtergebnis. Trotzdem reicht es noch für eine starke Platzierung in den Top 15 der connect-Bestenliste. Der High-Ender aus Finnland ist somit eine gute Alternative zu etablierten Marken wie Samsung, Sony oder Huawei. Der späte Marktstart könnte sich aber als Stolperstein erweisen, denn inzwischen sind Modelle wie das Galaxy S8 oder das Huawei P10 im Preis gefallen und günstiger zu haben als das Nokia 8. Wir sind gespannt, ob es sich trotzdem durchsetzen kann – und wie schnell hier der Preis nachgibt.​



