Nokia 8600 Luna

Zu den besonders begehrten Designhandys gehören ohne Zweifel die 8800-Modelle von Nokia. Wem die Preise von über 1000 Euro jedoch zu happig sind, für den hat Nokia mit dem 8600 Luna nun eine etwas günstigere Alternative im Programm. Für 779 Euro ohne Vertrag bekommt der Käufer ein nicht weniger exklusives und zudem hervorragend verarbeitetes Handy.

Gebaut für die Ewigkeit

© Archiv New Generation: Der leicht bedienbare Musicplayer des Serie-40-Handys präsentiert sich in einem gänzlich neuen Look.

Mit seinen rund 140 Gramm Lebendgewicht liegt das 8600 satt in der Hand und unterstreicht so den hochwertigen Eindruck. In die gleiche Kerbe schlägt die spielfreie und satt schnappende Slidermechanik, die den Eindruck vermittelt, für die Ewigkeit gebaut zu sein. Auch der Materialmix aus gläserner Hochglanzfront und matter Edelstahlrückseite trifft den Geschmack des Testers, und sicherlich nicht nur diesen, zumal der schwarze Anstrich in Verbindung mit den vereinzelten Chromapplikationen einfach stilvoll daherkommt. Besonderer Clou: Beim Schließen des Sliders schimmert die weiß leuchtende Tastatur noch kurz durch das kratzfeste Rauchglas, um dann sanft zu erlöschen. Apropos Tastatur: Selten sind connect so perfekt und absolut spielfrei eingepasste Drücker untergekommen. Zudem bleiben die Steuerungsknöpfe auch im geschlossenen Zustand bedienbar, verlangen wie die restlichen Tasten jedoch nach einem kräftigen Druck, damit sie den Befehl umsetzen.

Gelungenes Ausstattungspaket

© Archiv Businesstauglich: Der Kalender im 8600 Luna überzeugt mit umfangreichen Funktionen und diversen Ansichten.

Die Menüs des Serie-40-Geräts werden auf dem kontraststarken und brillanten Display mit einer Auflösung von 240 x 320 Pixel dargestellt. Auch das Ausstattungspaket kann sich mit Sprachsteuerung, zeitgesteuerten Profilen und weiteren Luxusfeatures sehen lassen. Radio, Musik- und Videoplayer sowie eine 1,9-Megapixel-Kamera übernehmen den Unterhaltungspart. Zudem verfügt das Quadband-Modell über den Datenturbo EDGE, Bluetooth und einen E-Mail-Client, der als Java-Programm ausgeführt ist. Echte Alleinstellungsmerkmale zu den Plattform-Geschwistern sucht man jedoch vergebens. Der interne Speicher fällt mit 121 MB üppig aus, eine Erweiterung ist jedoch nicht möglich, da ein Wechselspeicherslot fehlt. Dafür bringt das Nokia ein Datenkabel (USB-Micro) samt Sync-Software, ein Headset und eine Tasche mit.

Starker Auftritt im Labor

Dass sich das 8600 Luna nicht nur zum Vorzeigen, sondern auch gut zum Telefonieren eignet, belegten im Labor die hervorragenden Ergebnisse für die Sende- und Empfangsqualität. Die Ausdauer bewegt sich jedoch nur auf durchschnittlichem Niveau, dafür kann sich die Gesprächszeit mit bis zu fünf Stunden sehen lassen.

