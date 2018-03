© Nokia Nokia C3-01 Touch and Type

"Touch and Type" nennt Nokia das Konzept, bei dem all das, was sonst über die Steuerungstasten sowie die Softkeys geregelt wird, direkt auf dem Bildschirm passiert. Sprich: Das Menü wird per Touchscreen bedient.

Ziffern- oder Texteingaben erfolgen wie gewohnt über die Handytastatur. Für die steht also mehr Platz zur Verfügung, entsprechend groß und sicher bedienbar fallen die Drücker des C3-01 auch aus.

Das Gehäuse besteht überwiegend aus Metall und ist damit deutlich schicker als das Nokia X2-03, das ebenfalls das Touch-and-Type-Konzept mit Handy-Tastatur plus Touchscreen bietet.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Handy Nokia C3-01 Touch and Type Nokia hat ein originelles Bedienkonzept entwickelt, das Handys sinnvoll um einen Touchscreen ergänzt. Das C3-01 ist das zweite Touch-and-Type-Handy.

Auch in Sachen Ausstattung bietet das Nokia C3-01 Touch and Type ein paar Highlights. Das Nokia Handy beherrscht beispielsweise neben UMTS samt HSPA auch WLAN. Hinzu kommt eine 5-Megapixel-Kamera samt einer LED als Blitzersatz; ein Autofokus fehlt allerdings. Alle Ausstattungsdetails finden Sie in der Tabelle unten.

Wie fast alle der neueren Handys bietet auch das C3-01 ein kleines Programm für den Zugriff auf Facebook oder Twitter. Das funktioniert zwar, besonders bequem ist das Netzwerken allerdings nicht. Die Stärken des Handys liegen nicht zuletzt beim Telefonieren: Empfang und Ausdauer liegen auf gutem Niveau.

Einzige Kritik an der Akustik ist, dass der Klang beim Gesprächspartner etwas abfällt. Wer ein Handy mit großer Tastatur sucht und gelegentlich etwas mehr als nur telefonieren will, ist hier richtig.

Download: Tabelle

Den kompletten Test des Nokia C3-01 Touch and Type samt allen Daten aus dem Labortest finden Sie in der connect-Ausgabe 5/2011 (erscheint am 8. April)

Weitere Informationen:

Netztest: Wer hat das beste Handynetz Top 20: Smartphones zum Telefonieren Zur Startseite von connect.de

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Nokia C3 Trotz Blackberry-Design möchte das Nokia kein Business-, sondern ein einfaches Freizeithandy sein - was dem C3 auch sehr gut gelingt.

Testbericht Nokia X2 Das Nokia X2 bietet von allem etwas und outet sich als kleiner Allrounder. Dennoch empfiehlt es sich primär als Einsteiger- oder Zweithandy. Testbericht Nokia X3-02 Touch and Type im Praxistest Touch and Type nennt Nokia das Bedienkonzept, bei dem einfache Handys mit einem Touchscreen ausgestattet werden. Das Nokia X3-02 ist eines der ersten…

Testbericht Nokia X3-02 Touch and Type 71,2% Kleines Handy, große Tasten, großes Display: Das X3-02 erfüllt dank neuem Bedienkonzept alle diese Anforderungen. Testbericht Nokia C3-01 Touch and Type im Test 74,0% Nokia hat ein originelles Bedienkonzept entwickelt, das Handys sinnvoll um einen Touchscreen ergänzt.