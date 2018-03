Testbericht

Nokia C7-00 im Test

von Markus Eckstein

Mit dem rundum erneuerten Betriebssystem Symbian 3 will Nokia verlorenen Boden gutmachen. Insbesondere die Bedienung wurde deutlich verbessert und für die Steuerung per Touchscreen optimiert. Nach dem N8 steht nun das zweite Modell zur Wahl: Das C7-00 kommt schlanker und eleganter daher und hat dafür an ein paar Stellen abgespeckt.