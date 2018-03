Testbericht

Nokia CK-20W

von Florian Stein , Redaktion connect

Mit der CK-20W legt Nokia einen der ersten Freisprecher mit A2DP-Funktionalität in die Regale. Ganz vorn dabei sind die Finnen, was den Preis angeht: Mit 199 Euro ist die CK-20W angesichts ihrer A2DP-Funktion sehr günstig. Allerdings wurde an anderer Stelle gespart: So hat sie weder Display noch Sprachsteuerung und lässt in der Benotung der Ausstattung Federn.