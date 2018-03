Auf den ersten Blick ist der neueste Bluetooth-Freisprech-Streich von Nokia spartanisch ausgefallen. Zwar sieht der kleine Fernbedienungssatellit CK-300 (154 Euro) mit seinem dezenten Chic gut aus, doch vermisst der User ein Display. Die fünf Tasten leuchten in Weiß, Grün und Rot; die Kabel und die Elektronik-Blackbox der Festeinbau-Anlage verschwinden hinterm Armaturenbrett.

Nokia CK-300 Datenblatt

© Archiv Testbericht Nokia CK-300

Jetzt kaufen EUR 99,99 Pro clevere Handy-Software CarMenu

clevere Handy-Software CarMenu per Drehregler durchscrollen

per Drehregler durchscrollen Bluetooth-A2DP-Profil

Bluetooth-A2DP-Profil gute Verständlichkeit Contra DSP reagiert teilweiße hektisch 75,4%

Anzeige

Auch ihre inneren Werte reißen niemanden wirklich vom Hocker. Obwohl die Freisprechanlage die Basis-Features mitbringt, sucht man Extras wie eine Sprachsteuerung oder eben ein Display vergebens. Selbst die Sprachanwahl wird nur unterstützt, wenn das gekoppelte Handy dieses Talent beherrscht. Als einziges Special fällt die Unterstützung für das Bluetooth-A2DP-Profil auf. Damit kann ein kompatibles Handy Musik in Stereo über die CK-300 an den Line-In der Auto-HiFi-Anlage funken.

CarMenu bringt Glanz

Ganz anders sieht die Sache aus, wenn Nokias clevere Handy-Software CarMenu ins Spiel kommt - dann nämlich wächst das Festeinbau-Car-Kit geradezu über sich hinaus. CarMenu bringt kompatible Nokia-Bluetooth-Handys dazu, beim Koppelvorgang automatisch auf ihre Freisprech-Oberfläche umzuschalten. Große Car-Kit-spezifische Buttons in ringförmiger Anordnung tanzen bei einer Bewegung des CK-300-Drehreglers auf dem Handydisplay im Kreis und lassen sich bequem via Druck auf denselben anwählen.

Aber auch abgesehen von der spielerischen Bedienbarkeit liefert das CarMenu eine clevere Verschmelzung zwischen Freisprech-Kit und Handy. Was liegt näher, als das sowieso schon vorhandene Handydisplay als Screen für das Car-Kit zu nutzen? Voraussetzung dafür ist eine feste Verankerung des Handys im Blickfeld des Fahrers. Telefonbucheinträge lassen sich dann in großen Lettern auch während der Fahrt ablesen und problemlos per Drehregler durchscrollen. Das klappt dank Bluetooth-A2DP-Profil des CK-300 auch mit allen Musikstücken im Handyspeicher.

Ruft jemand an, wird die Lieblingsmusik automatisch stumm geschaltet. Vor diesem Hintergrund ist es verschmerzbar, dass die CK-300 erst einmal sehr puristisch daherkommt - schließlich bügelt die kluge Handy-Software die eine oder andere Falte der Enttäuschung im Gesicht des Users wieder glatt. Allerdings kann auch dieses absolut clevere Bedienkonzept das Fehlen einer umfangreichen Sprachsteuerung nicht ganz wett machen. Selbst das große, helle N95-Display, gepaart mit der tollen CarMenu-Darstellung, zwingt den Blick weg von der Straße - anders als eine Sprachsteuerung.

Gute Verständlichkeit

Die akustische Performance der CK-300 ist auch ohne CarMenu sehr gut. Insbesondere bei moderatem Tempo bringt sie den Gesprächspartner im Auto sehr gut verständlich zu Gehör. Allerdings unterschlägt die Nokia bei männlichen Anrufern Stimmvolumen, so dass diese etwas dünn klingen. Bei höherem Autobahntempo, wenn die Nebengeräusche im Auto zunehmen, reagiert die digitale Signalverarbeitung (DSP) der Nokia etwas hektisch und lässt die Stimmer des Anrufers gepresst klingen. Im Festnetz dagegen kommt die Stimme des Fahrers immer angenehm und gut verständlich an, auch bei hohem Tempo.

Nokia CK-300

Hersteller Nokia Preis 154.00 € Wertung 377.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Nokia Nokia Speakerphone HF-300 im Test 69,6% Retro-Kästchen: Die Nokia Speakerphone HF-300 kann nicht viel - aber das was sie kann, das macht sie ziemlich gut.

Testbericht Nokia CK-20W 66,4% Mit der CK-20W präsentiert Nokia einen der ersten A2DP-fähigen Freisprecher. Kann sie damit sowohl als Musikant wie auch… Testbericht Nokia 616 Profi Funk-Kfz-Einbau Nokia ist der unbestrittene Altmeister in Sachen SIM-Access-Car-Kits. Das Nokia 616 überzeugt mit durchdachter Bedienung, beherrscht aber nur…

Testbericht Nokia HF-6W 71,6% Die Nokia HF-6W kommt ohne externes Mikro aus, soll aber trotzdem gut klingen. Als Extra ist ein Ladekabel für die… Testbericht Nokia HF-510 78,6% Die innovative Freisprech-Disk von Nokia überzeugt mit Flexibilität und exzellenter Sprachqualität.