Nokia E7-00

Der inoffizielle Nachfolger der Nokia-Ikone Communicator tritt just in dem Moment an, als Nokia verkündet, in Zukunft auf Windows Phone 7 zu setzen. Das letzte Symbian-Smartphone wird das E7-00, oder kurz E7, sicher nicht werden, Nokia hat gegenüber connect erklärt, dass noch ein paar Neuheiten mit Symbian-Betriebssystem folgen werden.

Stabile Mechanik

© Archiv Das E7 bietet drei Startbildschirme, die sich mit Schnellstartern und vor allem Widgets zum Leben erwecken lassen.

Zunächst einmal präsentiert sich das E7 als schickes und dem Preis von über 600 Euro angemessen verarbeitetes Smartphone. Das Testgerät steckt in einem matten, dunkelgrauen Metallgehäuse und macht einen sehr stabilen Eindruck.

Wodurch sich Nokia das Leben etwas leichter gemacht hat: Der Akku ist wie schon beim Nokia N8 fest verbaut. Mit zwei Akkus zu operieren ist also auch beim E7 nicht möglich. Der Schiebe-Klapp-Mechanismus ist stabil und läuft absolut wackelfrei.

Statt im klassischen Communicator-Design mit Klappmechanismus kommt das Nokia E7 als Touchscreen-Smartphone daher, dessen Display sich nach oben schieben lässt. Das rastet in einer 30-Grad-Position sicher ein und gibt eine vollständige Qwertz-Tastatur frei, die Umlaute kennt und sich flott beackern lässt.

© Archiv Pro Startbildschirm lassen sich sechs Bereiche mit Widgets oder auch den wichtigsten Kontakten belegen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Benötigte der alte Communicator noch zwei Anzeigen, so ist beim Nokia E7 das 4 Zoll große, kontrastreiche Display in jedem Bedienmodus zu sehen.

Geschlossen wie offen kommt das E7 als schickes Touchscreen-Smartphone daher, das beim Websurfen oder Betrachten von Bildern auch auf Multitouch-gesten reagiert. Der kapazitive Touchscreen reagiert verzögerungsfrei und bestätigt jede Eingabe mit einem optischen Effekt.

Für den hohen Kontrast der Anzeige sorgt vor allem ein sattes Schwarz, die Auflösung von 360 x 640 Pixeln ist in Ordnung, auch wenn bei der Konkurrenz in dieser Preisklasse brillantere Anzeigen üblich sind.Weitere Informationen: Alle Handy/Smartphone Tests

