Nokia HF-510 Datenblatt

Pro starker Akku

starker Akku Klang mit kräftiger Wiedergabe Contra kleines Display

kleines Display keine eigene Sprachsteuerung 78,6%

Hier ist die Welt doch eine Scheibe: Die 99 Euro teure Nokia HF-510 passt gerade so in den Handteller und kann wahlweise per Saugnapf an der Scheibe oder mit einem Klettband an der Sonnenblende befestigt werden.

Das kleine Display ist gleichzeitig die einzige sichtbare Taste des Geräts (der Einschalter befindet sich auf der Rückseite), der Rand um das Gerät fungiert als Drehregler, mit dem man die Lautstärke einstellen und durch das Telefonbuch navigieren kann.

Letzteres wird nach dem Koppeln des Handys automatisch übertragen, bei vielen Einträgen gestaltet sich die Suche nach dem gewünschten Namen mangels Zurücktaste jedoch etwas mühselig.

Eine eigene Sprachsteuerung hat die HF-510 nicht, kann aber die Sprachwahl des Handys nutzen. Der Akku soll 30 Stunden Telefonie oder 180 Stunden Standby-Zeit bieten, wer mehr will, muss das Gerät am Ladekabel betreiben.

Beim Klangtest gefiel die Nokia mit vollmundiger, kräftiger Wiedergabe - so viel Power hätte man dem kleinen Handschmeichler nicht zugetraut. Störgeräusche gab es nur, wenn beide Seiten gleichzeitig sprachen, ansonsten überzeugte die HF-510 mit einer auch bei hohem Tempo stets verständlichen Wiedergabe.

Nokia HF-510

Hersteller Nokia Preis 99.00 € Wertung 393.0 Punkte

