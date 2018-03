Nokia HF-6W Datenblatt

Die HF-6W bleibt dem Plug-&-Play-Prinzip treu und kommt ohne Mikrofonkabel aus. Das Geheimnis sind vier trickreich geschaltete Mini-Mikros, deren Signale miteinander verrechnet werden. Dank dieser Speech-Tracking-Technik soll die HF-6W mit einer außergewöhnlich guten Klangqualität aufwarten. Ein zweites Extra ist so genial wie einfach:Weil Bluetooth-Verbindungen stark am Handyakku zehren, hat Nokia seiner Plug-&-Play-Lösung ein herausziehbares Ladekabel spendiert. Dank des mitgelieferten Adapters passt die Strippe nicht nur in die Ladebuchsen der neuen Nokia-Modelle, sondern auch in die etwas dickeren älterer Geräte.

Wer ein Mobiltelefon der Konkurrenz benutzt, kann dieses pfiffige Detail nicht nutzen, wohl aber die ausgereifte Technik der HF-6W. Denn in der Praxis geht der Trick mit den vier Mikrofonen auf:Die Nokia klingt im Praxiseinsatz angenehm, wenn auch nicht sonderlich präsent. Die Sprache des Angerufenen bleibt dabei ebenso gut verständlich wie die Stimme des Fahrers am anderen Ende der Leitung. Jenseits von 100 km/h tönt die HF-6W im Auto wie im Festnetz etwas angestrengt, worunter mit steigendem Tempo auch der Klang leidet. Aber dank der hohen Maximallautstärke kann man immer noch telefonieren. Die extrem einfache Installation, die problemlose Handhabung und die gebotene Qualität rechtfertigen also den hohen Preis.

Nokia HF-6W

Nokia HF-6W
Preis 143.00 €
Wertung 358.0 Punkte

