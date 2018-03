Nokia Lumia 520 im Test Datenblatt Wertung

© Nokia Nokia Lumia 520

Das neue Nokia Lumia 520 ist eins der aktuell neun in Deutschland verfügbaren Windows-Phone-8-Modellen. Es bietet den aktuell günstigsten Einstieg in die Welt von Windows Phone 8. Ein paar Kompromisse muss man dafür freilich schon eingehen, doch wer auch ohne LTE, NFC und Giganto-Display leben kann, kommt mit dem 520 gut zurecht.

Ausstattung: Mit Extras von Nokia

Der Bildschirm des Nokia Lumia 520 misst kompakte 4 Zoll, löst mit 480 x 800 Pixeln ausreichend gut auf, auch Kontrast und Farbstärke gehen in Ordnung. Die Strahlkraft ist dagegen eher mau, was im Sonnenlicht die Ablesbarkeit erschwert. Testkonkurrent Huawei Ascend W1, der in derselben Preisklasse unterwegs ist, bietet das hellere und insgesamt bessere Display.

Dafür ist der interne Speicher beim Nokia Lumia 520 größer: Rund 4,7 Gigabyte stehen uns hier zur Verfügung, über den Micro-SD-Slot lassen sich bis zu 64 Gigabyte für Musik, Fotos und Videos nachrüsten. Obendrein gibt's noch 7 GB Onlinespeicher auf Microsofts Skydrive. Wichtig zu wissen: Aus dem Windows Phone Store geladene Anwendungen kann man generell nur im internen Speicher installieren.

Bildergalerie Galerie Windows Phone 8 Galerie: Nokia Lumia 520 Das 4-Zoll-Display bietet eine ordentliche Auflösung von 480 x 800 Pixel.

Mit den beiden Diensten Mix Radio und Here Maps hält Nokia zwei Trümpfe in der Hand, die für ein Windows-Phone aus Finnland sprechen: Kostenloses Musikstreaming und Gratis-Onboard-Navi gibt's nur bei den Nokia-Modellen. Ansonsten dominieren wie bei jedem WP8 auch beim Nokia Lumia 520 die Live-Kacheln das Geschehen auf dem Startscreen.

Labormessungen: Souveräner Auftritt

Bei der Gehäuseverarbeitung hat sich Nokia nicht lumpen lassen. Hier und da knarzt das Nokia Lumia 520 zwar ein bisschen, benimmt sich aber insgesamt anständig. Lediglich die Performance ist nicht ganz so überzeugend: Bei schnellen Eingaben kommt der schlichte Prozessor schon mal ins Schwitzen.

Gute Nachrichten wiederum aus dem Messlabor: Die Akkulaufzeit des Nokia Lumia 520 fällt mit 4:40 Stunden im Mischbetrieb sehr gut aus, Akustik und Funkeigenschaften liegen auf gutem Niveau.

Fazit: Viel Smartphone für kleines Geld

Wer kein High-End-, sondern ein günstiges und kompaktes Einsteigermodell sucht, bekommt mit dem Nokia Lumia 520 viel für wenig Geld.

