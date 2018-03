© Nokia Nokia Lumia

Das Nokia Lumia 925 liegt bei der Sende- und Empfangsqualität bei GSM und UMTS im guten Mittelfeld - nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die umfassenden Erfahrung, die das Unternehmen mit großer Vergangenheit im Handymarkt in die Waagschale werfen kann, macht natürlich gespannt auf das Abschneiden im LTE-Test.

Im 2,6-GHz-Band kommt das Nokia Lumia 925 nur knapp an den Mittelwert der Messungen heran: 0,9 Dezibel fehlen bei der Sendeleistung, ein halbes dB bei der Empfindlichkeit. Da zudem das Richtdiagramm klar bevorzugte Areale und kleinere Zerklüftungen zeigt, gehört das bisher nur an einigen Hotspots eingesetzte Band nicht zu den herausragenden Stärken des Nokia. Interessanter sind da schon die in den Städten von der Telekom breitflächig bevorzugten 1,8 GHz.

Hier landet das Lumia bei der Sendeleistung knapp hinter dem LG G2, und in der Empfindlichkeit knapp hinter Apples iPhone 5s jeweils auf Platz zwei. Die Richtwirkung zeigt zwar eine Schokoladenseite, aber keine scharfen Einbrüche, die den plötzlichen Verbindungsverlust begünstigen.

© Nokia Die unterschiedlichen Sendeleistungen von LTE beim Nokia Lumia 925.

Im in Deutschland am breitesten ausgebauten 800-MHz-Band spielt sich das Lumia 925 mit der knapp zweitbesten Empfindlichkeit und der klar höchsten Sendeleistung auf Platz eins. Damit nimmt das Nokia Lumia 925 unter den getesteten Smartphones bei LTE die Spitzenposition ein.

