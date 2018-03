© connect Nokia N1 Hands-on

Das auf dem Slush-Festival in Helsinki vorgestellte Nokia N1 ist ein Android-Tablet mit 7,9-Zoll-Display. Das Gehäuse aus Aluminium ist im Unibody-Design gefertigt und fühlt sich sehr stabil und hochwertig an. Die Oberfläche ist minimal rau, was dafür sorgt, dass es griffiger ist. Das Nokia N1 ist angenehm leicht und sehr handlich. Insgesamt erinnert es uns stark an das iPad und HTC-Geräte.

In unserem kurzen Hands-on mit einem N1-Prototypen am gut besuchten Nokia-Stand konnten wir uns davon überzeugen, dass die gezeigten Apps absolut flüssig liefen. Eine Anbindung zum Google Play Store war auf dem Tablet noch nicht vorhanden. Der Grund: Das N1 soll zunächst in China auf den Markt kommen und dort spiele die Google-Dienste keine Rolle, da sie dort nicht erreichbar sind. Das Nokia N1 für Europa soll wie gewohnt über den Google Play Store und die anderen Google-Services verfügen.

Da Nokia seine Fertigungsanlagen ebenso an Microsoft verkauft hatte, war die Frage, wer denn nun das Nokia N1 herstellt. Hier deuten unsere Informationen darauf hin, dass es sich um einen alten Bekannten handeln könnte: Foxconn - der Hersteller, der für Apple das iPhone und das iPad produziert. Wird am Ende also mit dem Nokia N1 der größte iPad-Konkurrent vom iPad-Hersteller selbst produziert? Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Fazit

Auch wenn wir das Nokia N1 nur kurz in den Händen halten konnten, ist für uns klar: Hier sehen wir eine echte iPad-Alternative für Android-Fans. Gespannt sind wir, ob es für den Release in Europa und Nordamerika eine Variante mit Mobilfunkmodem, GPS und NFC geben wird.

Nokia N1: Technische Daten

Display: 7,9 Zoll, Auflösung: 1.536 x 2.048 Pixel

Prozessor: 2,3 GHz, Intel 64-bit Atom Z3580

Speicher: 2 GB RAM, 32 GB Flash

Betriebssystem: Android 5 Lollipop

Online:WLAN, Bluetooth 4.0

Kameras: 8-Megapixel-Hauptkamera, 5-Megapixel-Frontkamera

Besonderheit: Aluminium-Gehäuse, Stereo-Lautsprecher

Akku: 5.300 mAh

Größe: 201 x 139 x 7 mm

Gewicht: 318 Gramm

Verkaufsstart: 1. Quartal 2015

