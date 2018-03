© connect Nokia Navigation im Test

© connect Abgespeckt, aber einfach bedienbar und sehr routiniert zeigt sich die neue Version 3.08 der Nokia-Navigation für Symbian-Belle-Geräte.

Anzeige

Die Nokia Navigation ist seit einigen Jahren kostenfrei und auf so gut wie allen Geräten des Hauses in unterschiedlichen Versionen vorinstalliert - auch auf dem neuen Lumia 800 mit Windows Phone 7. Die Anwendung hat hier jedoch noch nicht den vollen Funktionsumfang, sondern steht erst in einer abgespeckten Variante zur Verfügung. Deswegen haben wir auf eine Bewertung verzichtet und stattdessen gleichzeitig auch die neueste Version 3.08 für das Symbian-Belle-Betriebssystem auf dem Nokia 701 getestet - diese Kombination bietet laut Nokia die derzeit beste Navigations-Performance.

Vier Apps für Navigation

In den Grundzügen gleichen sich die Anwendungen dennoch: Statt einem zentralen Startmenü gibt es mehrere Buttons, die einzeln zu den Funktionen "Auto-Navigation", "Karten-Betrachter (Maps)", bei Symbian auch noch zum "Reiseführer" und zum "Check-In" für Positionsmeldungen in sozialen Netzen führt. Was neue Nutzer auf den ersten Blick verwirrt, macht im Nachhinein zumindest auf Symbian Sinn, da die einzelnen Anwendungen jeweils deutlich übersichtlicher ausgefallen sind. Dazu sind alle Apps miteinander verknüpft: Aus Maps heraus lässt sich die Navigation starten, ebenso aus dem Reiseführer. Unter Windows funktioniert dies jedoch noch nicht.

Weitere Unterschiede: Während sich die Symbian-App auch offline nutzen lässt, ist die Windows-Version zumindest beim Start auf eine Onlineverbindung angewiesen. Bei beiden können die Karten wahlweise direkt online bezogen werden, oder man lädt sie via WLAN vorab auf das Gerät. Auch das ist bis auf die Onlinegebühren kostenlos, sogar weltweit!

Vereinfacht aber gekonnt

© connect Die Windows-Phone-7-Version sieht zwar gut aus und funktioniert auch, bietet aber noch nicht alle Raffinessen der Schwester-App.

Die Navigationsanwendung an sich fällt zunächst durch die wenigen Funktionen auf: Nokia hat sich hier auf das Wesentliche beschränkt, was der Bedienbarkeit gut tut, gerade ältere Symbian-Nutzer dürften aber erstmal überrascht sein. Generell fehlen zum Beispiel Funktionen wie die Navigation über Zwischenziele, auch die Einstellungen sind arg abgespeckt. Unter Windows fehlen sogar die Routenoptionen. Trotzdem macht die Navigation auf Windows auch schon jetzt Spaß: Die App läuft rasend schnell, die Kartendarstellung ist übersichtlich und optisch attraktiv; die Ziel-führung klappt sicher und routiniert.

Unter Symbian sieht die Karte in der neuesten Version prinzipiell genauso aus, doch setzt Nokia hier wie angekündigt noch einen drauf: Staumeldungen gibt es frei Haus via Internet, man kann mehr einstellen - insgesamt fühlt sich die Nokia-Navigation absolut vollwertig an. Von ein, zwei fehlerhaften Ansagen einmal abgesehen, macht das Ganze auch unterwegs eine sehr gute Figur. Die farblich in der Karte markierten Verkehrsdaten sind jedoch nicht immer optimal lesbar. Dennoch: Nokia spielt mit seiner Navigation ganz oben mit. Ein gewichtiges Argument für den Kauf eines Nokia-Smartphones.

Weitere Informationen: Alle Handy/Smartphone Tests

Anzeige

Mehr zum Thema Android-App Navi-App Telmap M8 im Test Die Navi-App M8 von Telmap zeigt, dass auch kostenlose Apps vollauf überzeugen können. Bunt, umfangreich und erstaunlich präzise präsentiert sich M8…

Android-App Navigations-App Navfree GPS Live im Test Die Android-Navi-App Navfree GPS Live ist kostenlos, bietet aber trotzdem mit Onboard-Karten. Im Test konnte sie dennoch nicht überzeugen. Android-Navi-App Mapfactor Navigator im Test 66,0% Bei Mapfactor hat man die Wahl: Kostenlos oder kostenpflichtig? Im Test zeigt sich, dass die kostenlose Variante der…

Android-App Skobbler GPS Navigation & Maps im Test Keine groben Fehler im Test und das Ganze für einen Euro: Die Navigations-App Skobbler für Android erweist sich als Top-Alternative zu Google Maps! Navigations-App Google Maps im Test - Massiv verbessert Google hat seine Navigations-App Google Maps massiv verbessert. Die App zeigt jetzt dynamische Stauinfos und Verbindungen mit Bus und Bahn.