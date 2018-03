Nokia X2 Datenblatt

© Athanassios Kaliudis Nokia X2

Ein Handy für die kleineren Bedürfnisse des Lebens: Ein einfaches, nicht eben hochwertig wirkendes Gerät zum Telefonieren, SMS schreiben, Musik hören, Spaßbilder aufnehmen und ab und an einen Blick ins Internet werfen. Das Nokia X2 ist vielseitig talentiert, läuft jedoch in keiner Disziplin zur Höchstform auf.

Das muss es auch nicht, schließlich beherrscht es die Handy-Grundtugenden durchaus zufriedenstellend und kann in akuter Not auch mal die nächste Zugverbindung aus dem Web laden. Dazu nutzt das Quadband-Modell den Opera-Mini-Browser und saugt die Daten beschleunigt via EDGE aus dem Netz, auch wenn das auf dem lediglich 2,2 Zoll großen TFT-Screen meist zu wilden Scroll-Orgien führt. Dasselbe in Grün gilt für den E-Mail-Client: Schön, dass man sich die elektronische Post mobil abholen kann - das Haupteinsatzgebiet ist das beim Nokia X2 aber sicher nicht.

Da spielt sich der Musicplayer mit seinen eigenen Abspieltasten an der linken Gehäuseseite schon eher in den Vordergrund: Mit Cover-, Interpret- und Titelanzeige sind alle wichtigen Infos auf einen Blick zu erfassen, mit dem Navikey lässt sich der Player bequem bedienen und im Einstellungsmenü kann der Equalizer die Akustik dem persönlichen Geschmack anpassen.

Mit in den Karton legt Nokia dem X2 eine 2 GB große MicroSD-Karte; wer diese mit Inhalten befüllen will, muss sich jedoch zuerst ein passendes USB-Kabel besorgen. Das mitgelieferte Stereo-Headset ist für den Alltagsgebrauch ausreichend und über die Klinkenbuchse an der Gehäusestirn im Handumdrehen gegen ein besseres austauschbar.

Dank Nokias üppiger Serie-40-Ausstattung warten im Inneren gefällige Tools wie Social-Networking-Clients, nützliche Organizer-Funktionen und ein direkter Zugang zum Online-Shop Ovi-Store für Musik und Software. Geübte Finger werden mit der nicht ganz überzeugenden Zifferntastatur klarkommen, die aufgrund der plan eingelassenen Drücker zwar optisch schick, ergonomisch jedoch ungeschickt umgesetzt ist. Der Akku des Nokia X2 erreicht für ein Handy dieser Klasse eher schwache Ergebnisse, ansonsten bewegen sich die Messwerte im Mittelfeld.

Anzeige

© Athanassios Kaliudis Connect Fazit

Nokia X2

Hersteller Nokia Preis 89.00 € Wertung 341.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Nokia C3 Trotz Blackberry-Design möchte das Nokia kein Business-, sondern ein einfaches Freizeithandy sein - was dem C3 auch sehr gut gelingt.

Testbericht Nokia X3-02 Touch and Type im Praxistest Touch and Type nennt Nokia das Bedienkonzept, bei dem einfache Handys mit einem Touchscreen ausgestattet werden. Das Nokia X3-02 ist eines der ersten… Testbericht Nokia X3-02 Touch and Type 71,2% Kleines Handy, große Tasten, großes Display: Das X3-02 erfüllt dank neuem Bedienkonzept alle diese Anforderungen.

Testbericht Nokia C3-01 Touch and Type Nokia hat ein originelles Bedienkonzept entwickelt, das Handys sinnvoll um einen Touchscreen ergänzt. Das C3-01 ist das zweite Touch-and-Type-Modell. Testbericht Nokia C3-01 Touch and Type im Test 74,0% Nokia hat ein originelles Bedienkonzept entwickelt, das Handys sinnvoll um einen Touchscreen ergänzt.