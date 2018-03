Nokia XL im Hands-on-Test

© Nokia Nokia XL

Jetzt kaufen Pro stabiles, gut verarbeitetes Gehäuse

stabiles, gut verarbeitetes Gehäuse Wechsel-Akku

Wechsel-Akku sehr günstig Contra niedrige Display-Auflösung

niedrige Display-Auflösung recht groß und schwer Vielversprechend

Anzeige

Nokia XL: Erster Eindruck

Nokia bringt mit dem XL ein günstiges 5-Zoll-Smartphone mit 4 GB Flash-Speicher. Hierbei handelt es sich wie bei den Modellen Nokia X und Nokia X+ um ein Gerät mit unvollständigem Android, das optisch und in einigen Diensten der Windows-Phone-Schiene nähergebracht wurde. Die Nokia X genannte Plattform erinnert beim Home-Screen an Windows Phone und unterstützt auch Microsoft-Dienste wie Bing, Skype und Onedrive. Abseits des Homescreens erinnert es mehr an Android als an Windows Phone und gibt auf den ersten Blick keine Rätsel auf. Allerdings müssen hier der Nokia Store oder andere frei verfügbare App-Shops den Play Store von Android ersetzen - das ist ein Rückschritt in Angebot und Nutzbarkeit.

Für den Preis sehr gut ist die Verarbeitungsqualität des beim Nokia XL noch aus der Vorserie stammenden Gehäuses, hier leisten die Finnen Vorbildliches. Die Stabilität stimmt, verbunden ist sie aber mit einer in Bezug auf die Display-Diagonale leicht überdurchschnittlichen Größe, auch das Gewicht liegt hoch. Das blickwinkelstabile 5-Zoll-Display hat erneut eine geringe Auflösung, doch das fällt bei vielen Anwendungen nicht ins Gewicht.

Das folgende Video zeigt die neuen X-Phones von Nokia auf dem MWC 2014 in Aktion.

Hands-On: Nokia X auf dem MWC 2014 Quelle: connect 1:12 min

Nokia XL: Fazit

Mit dem XL bietet Nokia ein sehr günstiges Smartphone, das zumindest einfachen Ansprüchen durchaus genügen kann. Das Konzept der X-Phones konnte uns bei der Demo am MWC-Messestand allerdings nicht restlos überzeugen. Die auf Android basierenden X-Smartphones sollen zwar schon länger in der Entwicklung gesteckt haben, als Microsoft Interesse an der Übernahme von Nokia angemeldet hat. Wie ein Affront wirken sie dennoch. Man stellt sich unwillkürlich die Frage: Warum braucht ein Hersteller im Formtief neben Windows Phone für die hochwertigen, wirklich guten Lumia-Modelle und Series-40 für die Low-Cost Asha-Phones noch ein drittes Betriebssystem, um alle Märkte zu bedienen?

Bildergalerie Galerie Galerie Galerie: Nokia X, X+ und XL Mit dem Nokia X (links), X+ (rechts) und XL (Mitte) hat der finnische Hersteller auf dem MWC in Barcelona drei neue Geräte mit Android-Betriebssystem…

Zumal das neue OS weder zu Android noch zu Windows Phone wirklich kompatibel ist. So werden neben der Entwicklung auch die Pflege des App- Stores und die Anpassung an sich entwickelnde Dienste kostbare Ressourcen verschlingen. Wofür Nokia steht, wird immer schwerer ersichtlich - das hatten wir schon einmal ...

Nokia XL: Technische Daten

Maße: 141 x 78 x 11 mm

Gewicht: 190 g

Display: 5 Zoll, 480 x 800 Pixel

Prozessor: 1 GHz Dual-Core Snapdragon-Prozessor

Speicher: 768 MB RAM, 4 GB Flash, erweiterbar per MicroSD-Karte

Betriebssystem: Nokia X Software Platform

Online: 2G, 3G, WLAN 802.11 b/g/n

Kameras: 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus und LED, 2-Megapixel-Frontkamera

Besonderheiten: Dual-SIM-Funktion

Akku: 2.000 mAh

Nokia XL

Hersteller Nokia Preis 109.00 €

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Nokia Lumia 520 im Test 67,0% Das Nokia Lumia 520, das bisher günstigste Windows-Phone. Dieses Smartphone punktet im Test mit Extrazugaben von Nokia…

Testbericht Nokia Lumia 720 im Test 71,8% Das Lumia 720 ergänzt die inzwischen fünf Geräte umfassende Lumia-Palette im Mittelfeld und stellt dabei sogar ein… Testbericht YotaPhone im ersten Test Das YotaPhone bietet zwei 4,3-Zoll-Displays - eins vorne, eins hinten. Idee und Umsetzung sind gut und clever, der Wow-Effekt bleibt im ersten Test…

LTE Nokia Lumia 925 im LTE-Test Wie schneidet das Nokia Lumia 925 im LTE-Netz ab? Wir haben nachgemessen: Das Lumia 925 zeigt hervorragende LTE-Eigenschaften. Smartphone-Rebranding Nokia wird zu Microsoft Lumia Microsoft Lumia statt Nokia Lumia: Die Smartphones der Lumia-Reihe sollen mit einem neuen Namen in den Handel kommen.