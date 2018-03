Die App von Norma im Test

© Archiv

Testurteil

iOS: befriedigend (69 von 100 Punkten)

Android: befriedigend (72 von 100 Punkten)

Die App von Norma ist sehr schlicht gestaltet, aber recht gut ausgestattet und sie verfügt über eine gute Bedienstruktur. Sämtliche Angebote aus den Prospekten sind in der Listendarstellung enthalten, dafür gibt es allerdings keine Handzetteldarstellung. Praktisch: die App bietet sowohl die laufenden wie auch eine Vorschau auf den kommenden Angebote.

Die Sortierung ist in erster Linie auf die Sonderaktionen im Non-Food-Bereich ausgelegt, auf Produktkategorien wie "Obst & Gemüse" und "Drogerieartikel" wurde wie bei den meisten Discounter-Apps verzichtet - was aber nicht unbedingt stört, da es hier ohnehin kaum Preisaktionen gibt. Angebote werden dann mit einem Klick auf die Einkaufsliste übernommen, alles andere kann manuell ergänzt werden. Leider kann man diese Liste nicht sortieren, und auch eine Erinnerungsfunktion gibt es nicht. Dafür aber wird automatisch zusammengerechnet, was der Einkauf kosten wird. Empfehlungen über Social Media oder das Versenden des Einkaufszettels sind nicht vorgesehen, aber auch Norma bietet einen praktischen Filialfinder und einen integrierten QR-Code-Scanner - und sogar einen Online-Shop.

Leider ist die Schrift in der Android-Version zu klein geraten, und auf iOS stört eine vermeidbare Programmschwäche: Die App wird nach einem Anruf oder einem App-Switch unterbrochen und startet neu.

