Limmex Notfall-Uhr im Test

© Limmex Limmex Notfall-Uhr

Pro Notruf funktioniert einfach

Notruf funktioniert einfach renommierte Partner wie Telekom, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund

renommierte Partner wie Telekom, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund Quarz-Uhrwerk

Quarz-Uhrwerk Edelstahlgehäuse Contra Optik bei Testmodell nicht hochwertig

Optik bei Testmodell nicht hochwertig keine Datumsanzeige

keine Datumsanzeige teuer Gut

Anzeige

Die Notfall-Uhren von Limmex unterstützen Menschen die Hilfe benötigen. Senioren oder chronisch Kranke, die einen (Schwäche-)Anfall erleiden, Sportler, die draußen verunglücken, Joggerinnen, die im Park belästigt werden oder Kinder, die allein unterwegs sind, riskante Szenarien gibt es viele.

Notruf auf Knopfdruck

Die Schweizer Firma Limmex bietet eine Notrufuhr an, die ein Mobilfunkmodul sowie ein Mikrofon und einen Lautsprecher eingebaut hat. Deren Vorteil gegenüber einem Handy: Die Uhr ist am Handgelenk ständig parat - sowohl im Haus als auch unterwegs. Zudem ist die Bedienung kinderleicht: Den großen Knopf rechts an der Uhr drücken, schon ruft die Limmex der Reihe nach vorher festgelegte Telefonnummern an, bis jemand abnimmt.

Dazu muss man ein Abo abschließen: Im Abo Family (149 Euro/Jahr) kann man bis zu zehn Nummern hinterlegen. Im Abo Family Plus (249 Euro/Jahr) kann man bis zu drei Nummern sowie die 24-Stunden- Notrufzentrale von Limmex erreichen, die hilft, wenn keiner der gespeicherten Gesprächspartner rangeht. Diese Modelle sind auf Deutschland beschränkt und arbeiten im Netz der Telekom.

Wer den Notruf grenzüberschreitend nutzen will, kann über den internationalen, englischsprachigen Internetshop Watches bestellen und die Uhr in 28 EU-Ländern einsetzen. Der Preis für das Abo Security Europe 12 Monate: 199 Euro, für 24 Monate 379 Euro.

Haptik und Funktion

Die Uhr selbst gibt es in erfreulich vielen Ausführungen ab 449 Euro. Für diesen Preis lässt die Haptik allerdings zu wünschen übrig - das Lederarmband unseres Testmodells Serenade 01 (550 Euro) wirkt nicht gerade hochwertig und ist für dickere Handgelenke zu eng. Das Metallgehäuse ist spritzwasserfest und damit zum Duschen geeignet, sollte aber nicht komplett in Wasser getaucht werden.

Der Akku für den Mobilfunkbetrieb wird per USB geladen und hält bis zu sechs Monate. Nur wenn ein Notruf abgesetzt wurde, sollte man gleich nachladen. Auf der Webseite kann man Handynummer und/oder Mailadresse hinterlegen und wird benachrichtigt, wenn der Strom zur Neige geht. Online kann man auch die anzurufenden Nummern bequem verwalten.

Der Notruf arbeitete im Test tadellos: Nach Knopfdruck piepst die Uhr und signalisiert so den Notfallmodus, binnen 15 Sekunden kann man den Anruf durch erneutes Drücken stoppen. Im Test kam die Verbindung zuverlässig zustande, auch die Weiterleitung, wenn ein Teilnehmer nicht erreichbar war, klappte. Die Sprachqualität war gut und ausreichend laut. Im Abo sind 50 Notrufe pro Jahr enthalten, weitere kosten einen Euro pro Anruf. Alles in allem eine gute, wenn auch teure Sache.

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Fitnessarmbänder und Tracker im Vergleich Sind Fitnessarmbänder und Tracker mehr als nur Lifestyle-Spielzeug der digitalen Gesellschaft? Wir haben zwölf aktuelle Gadgets unter die Lupe…

Outdoor-Technik für den Sommer Die besten Gadgets für den Swimmingpool Mit der richtigen Technik macht das Entspannen am Pool gleich noch mehr Spaß. Wir stellen eine Auswahl pfiffiger Gadgets vor, denen Wasser und Sonne… Wearables HP arbeitet an Edel-Smartwatch für iOS und Android HP will ins Wearables-Geschäft einsteigen und entwickelt eine eigene Smartwatch für iOS und Android. Geplant ist ein Modell mit Luxus-Faktor.

Car Connect DAB+ im Test connect hat sich hinters Steuer gesetzt, die Netzabdeckung von DAB+ im Test überprüft und eine Standortbestimmung durchgeführt. Unverschlüsselte Daten Fitnesstracker als Sicherheitsrisiko? Was passiert mit all den Daten, die von Fitness-Trackern erfasst werden? Welche Rolle spielt der Datenschutz? Eine aktuelle Untersuchung weckt…