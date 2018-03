© Nubert Nubert AW-1100 im Test

kraftvolles Heimkino satte Rock- und Pop-Untermalung bei allen Pegeln

satte Rock- und Pop-Untermalung bei allen Pegeln sehr komfortable Bedienung Contra bei Jazz und Klassik etwas vorlaut Gut

Es gab viele legendäre Stereo- und Surround-Boxen in der HiFi-Geschichte. Damit aber ein Subwoofer zur Legende wird, muss schon einiges passieren. Genau das schaffte Gu?nther Nubert mit seinem vor u?ber zehn Jahren gelaunchten AW-1000, der u?ber Jahre als beliebtester Woofer aus den Leserwahlen von AUDIO und stereoplay hervorging.

Nubert AW-1100: Aufbau

Dementsprechend hat sich Nubert etwas Zeit gelassen, bis er jetzt mit dem AW-1100 einen wu?rdigen Nachfolger seines Super-Woofers präsentierte: Das Gehäuse ist minimal schlanker und höher geworden und lässt sich damit eleganter ins Wohnzimmer einbinden.

© Hersteller / Archiv Der 12-Zöller besitzt einen massiven Druckgusskorb und grosszügige Hinterlüftung.

Das 31-cm-Langhub-Chassis schafft nun lineare Hu?be bis 50 Millimeter und verträgt auch die Dauerbefeuerung durch den neuen, 380 Watt Sinus starken Class-D-Verstärker. Ru?ckwärtig hilft ein gigantisches Bassreflexrohr bei der knallharten Arbeit und ermöglicht einen Tiefgang bis 24 Hz hinab.

Kaufberatung: Surround-Sets im Test

Neu ist vor allem die komfortabel digital steuerbare Weichenelektronik, die alle Funktionen per IR-Fernbedienung kontrolliert und unabhängige Presets etwa fu?r den Musik- und Heimkinobetrieb speichern kann. Neben Pegel, Trennfrequenz und Phasenlage lässt sich auch die Hochpassweiche fu?r die Satelliten und ein Hochpassfilter gegen subsonische Frequenzen anwählen. Das funktioniert hervorragend vom Hörplatz aus, allerdings fordern ein leichter Zeitversatz bei den Einstellungen und das nicht blendfreie blaue Display die Aufmerksamkeit des Hörers.

© Hersteller / Archiv Die Fernbedienung steuert alle Weichenfunktionen, ein Display ermöglicht die Kontrolle leider nur bei geringem Sehabstand.

Nubert AW-1100: Hörtest

Im Hörtest gab sich der Nubert keine Blöße: Er konnte erdige Tiefbässe wie auf Peter Gabriels "Up" genauso in den Hörraum werfen wie kraftvolle Kino-Soundtracks, bei denen er geradezu beängstigend satte Sub-Bass-Wellen produzierte. Die harmonische Anbindung an die Hauptlautsprecher erforderte etwas Zeit und Mu?he, gelang aber dank grosszu?giger und flexibler Einstellmöglichkeiten sehr gut. Das schaltbare Subsonic-Filter kostete zwar minimal Tiefgang, half ihm aber bei Action-Kino in die oberste Liga der pegelfesten Woofer.

Bei Rock und Pop waren selbst in der 20-Hz-Einstellung fu?r Lauthörer genug Reserven vorhanden. Sein Basscharakter blieb immer auf der kraftvollen Seite, bei feinen Jazz-Rhythmen (etwa Miles Davis' "Some Day My Prince Will Come") oder Klassik (Stravinskys "Sacre du Printemps", RCO) spielte er den Tiefton ein wenig zu massig in den Vordergrund, ohne dabei aber an Auflösung und Timing zu verlieren. Ein kraftvoller Subwoofer fu?r alle Fälle.

