Nubert NuWave 35 Datenblatt

© Archiv

Einem "kontinuierlichen Verbesserungsprozess" unterzieht Boxentüftler Günter Nubert seine Konstruktionen. Ohne schmückende "Mark 2"-Bezeichnung gibt es die NuWave 35 seit einiger Zeit mit optimierter Weiche. Mit einem Paarpreis von 530 Euro passt sie genau in dieses Testfeld - kann aber in Sachen Optik nicht ganz mithalten. Sie bietet nur matte Folie und eine ebensolche Lackierung auf der gerundeten Schallwand. Das Motto heißt "form follows function": Die Rundung dient wie die asymmetrische Hochtönermontage der Vermeidung von hörbaren Kantenreflexionen in Richtung des Hörers.

Sehr versteckt und doch äußerlich die einzige Änderung: der Schalter im Terminal, der jetzt drei statt zwei Rasterungen hat und fortan nicht mehr für die Anpassung der Mitten, sondern der Höhen zuständig ist. Der NuWave-Besitzer kann mit ihm wählen, ob die Box im direkten Schallfeld (untere Stellung) oder im Diffusfeld, also in einiger Entfernung (mittlere Stellung) neutral tönt. Wem das noch nicht genug Höhen sind, der kann die eher als Geschmacksanpassung gedachte obere Schalterrastung ausprobieren.

Alt gegen neu

Wer klangliche Welten zwischen den beiden Modellen erwartet, wird enttäuscht sein - die Fortschritte sind eher subtiler Natur. Gerade bei komplexer Vokalmusik, etwa Bachs "Johannes-Passion" (Gardiner), waren es aber diese feinen Unterschiede, die der Neuen zum Punktsieg verhalfen: Zischlaute tönten bei ihr ebenso wie der Grundton sauberer, die einzelnen Vokalisten des kleinen Ensembles waren besser zu lokalisieren. Dass die alte Version etwas mehr Details offerierte und bei betont dunklen Aufnahmen wie Cherubinis Requiem (Telarc) etwas frischer klang, muss dem NuWave-Besitzer nicht weh tun: ein Klick am Höhenschalter, und in der mittleren Stellung entspricht die tonale Abstimmung weitgehend dem alten Exemplar.

Anzeige

Nubert nuWave 35

Hersteller Nubert Preis 560.00 € Wertung 70.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Aktivlautsprecher Nubert NuPro A20 Der erste Aktivlautsprecher aus dem Hause Nubert, die NuPro A20 (530 Euro pro Paar) ist eine sehr neutrale und klare Box mit enorm sauberem,…

Testbericht Im Test: Kompaktbox Nubert nuVero 3 Die Nubert nuVero 3 soll trotz knappster Abmessungen klanglich mit deutlich größeren Boxen mithalten. Vielfältig einsetzbar ist sie auf jeden Fall. Testbericht Nubert nuPro A10 Die kleine Nubert A10 ist eine extrem neutrale und sehr hochauflösende Aktivbox. Sie klingt erstaunlich erwachsen und ist vielseitig anpassbar.

Aktivbox Nubert nuPro A 300 im Test Bei Nubert startet in Kürze die zweite Generation der kompakten nuPro-Aktivboxen. Die Preise steigen leicht, dafür gibt es erheblich mehr Features.… Lautsprecher Nubert NuVero 140 im Test Vor sieben Jahren wagte sich Nubert mit der nuVero ins High-End-Segment. Nach überwältigendem Erfolg der Serie kommt nunmehr der Nachfolger - mit…