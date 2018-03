Der in München ansässige Anbieter erreicht einen guten dritten Platz. In der Disziplin Daten kann er mit dem Top-Duo mithalten, bei Sprache gibt es leichte Einbußen.

In der Rangfolge konnte sich O2/Telefonica dieses Jahr deutlich nach oben arbeiten. 2014 noch auf dem letzten Platz der getesteten bundesweiten Anbieter gelandet, schafft es das in München ansässige Unternehmen diesmal auf Position drei. Seit Mai 2014 vermarktet O2 DSL- und VDSL-Leitungen der Telekom, hinter denen dann jedoch das Telefonica-eigene Kernnetz für die Vermittlung von Sprach- und Datenpaketen sorgt.

Allerdings gibt es im Telefonica-Festnetz auch noch viele Bestandskunden, die ehemalige Alice-Anschlüsse besitzen. Da diese nicht auf die neueren Telekom-basierten Anschlüsse wechseln können, betreibt zafaco noch drei der insgesamt 16 bewerteten Testanschlüsse mit dieser Technik. Der Unterschied zeigt sich auch an den verwendeten Endgeräten: Während die Telekom-basierten Anschlüsse die leistungsfähige Fritzbox 7490 verwenden, hängt an den ehemaligen Alice-Leitungen die von anderen Hard-wareherstellern gelieferte Homebox.

Bei Daten unter den Besten

Insgesamt liegt O2/Telefonica mit den Datenergebnissen (Downloads und -Uploads, Webdienste und Web-TV) nah bei den top-platzierten 1&1 und Telekom. Etwas abgeschlagen sind die Münchener allerdings bei der Sprache. So braucht der Aufbau von Anrufen innerhalb des eigenen All-IP-Netzes mit durchschnittlich 1,5 Sekunden am längsten von allen Kandidaten. Gut schneidet der Anbieter hingegen bei den Sprachlaufzeiten, etwa bei Anrufen aus dem konventionellen ISDN-Festnetz auf seinen All-IP-Anschlüssen, ab.

Weniger zu kritisieren haben wir in der Testdisziplin Daten: Die Antwortzeiten beim Starten von Up- und Downloads sind mit durchschnittlich 9 Millisekunden die zweitschnellsten im Testfeld, auch bei den Bewertungen in der Kategorie Web-TV zählt O2/Telefonica zur Spitzengruppe. Insgesamt liefern die Münchener somit ein durchaus überzeugendes Ergebnis.

connect-Urteil: gut (397 Punkte)

