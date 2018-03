O2/Telefónica im Festnetztest 2017

O2/Telefónica zeigt im Festnetztest 2017 sowohl in der Sprach- als auch in der Datendisziplin ausgewogene Ergebnisse. Lesen Sie hier das Testurteil.

Die Münchener können ihr Vorjahresergebnis trotz überarbeiteter Methodik und verschärfter Bewertungskriterien insgesamt halten. Der deutliche Aufstieg von Unitymedia verweist O2/Telefónica zwar auf den vierten Platz unter den bundesweiten Kandidaten im connect Festnetztest 2017 – doch dies mit einer Differenz von nur vier Punkten. Bereits seit 2014 vermarktet O2 Bitstream-Access-Anschlüsse (also ADSL- und VDSL-Leitungen) der Telekom, hinter denen dann jedoch das Telefónica-eigene Kernnetz arbeitet. Als Router dient an allen O2-Testanschlüssen in allen Bandbreitenklassen die Fritzbox 7490 (Firmware 6.86-44065).​



© Connect Schnell am Start: O2/Telefónica (blaugraue Linie) erzielt in der Bandbreitenklasse bis 20 Mbit/s die kürzesten Pufferzeiten beim Abruf von Videos unterschiedlicher Web-TV-Anbieter – hier gezeigt am Beispiel Facebook.

Trotz Großstörung ordentliche Sprachwerte

Die Ergebnisse in der Sprachdiszipin werden durch eine Großstörung am 17. Mai beeinträchtigt, die sowohl das O2-Festnetz als auch das O2-Mobilfunknetz über Stunden weitgehend lahmlegte. Da davon aber alle Kunden betroffen waren, haben wir uns entschieden, die im betroffenen Zeitraum erhobenen Messwerte nicht auszufiltern. Davon weitgehend unbeeindruckt zeigt O2 ingesamt gute Verbindungsaufbau- und Sprachlaufzeiten in sein Mobilfunknetz und gute Sprachlaufzeiten bei Telefonaten in andere All-IP-Netze.



In der Datenkategorie beobachten wir ausgewogene Resultate.​ Dabei fällt, auf dass die Gesamtergebnisse in der unteren und mittleren Bandbreitenklasse besser als in der schnellsten Bandbreitenklasse ausfallen. Bei Uploads in der Klasse bis 20 Mbit/s (mit und ohne parallelen Download) erzielt O2 gar das zweitbeste Ergebnis im gesamten Testfeld. Ähnlich gemischt ist auch das Bild bei den Web-Services und bei Web-TV: Gut sind schnelle Ladezeiten, schlecht sind langsame DNS-Auflösungszeiten, träge Pings zu Gaming-Servern und lange Video-Antwortzeiten.​



connect-Urteil: gut (406 von 500 Punkten)



