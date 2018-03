O2 Telmap Navigator Datenblatt

Schon seit einiger Zeit setzt O2 auf die Dienste von Telmap, doch die Software hat noch auf keiner Plattform so richtig überzeugt. Auf dem iPhone lockt zunächst einmal der kleine Download, der mit 6,2 Megabyte auch über das Mobilfunknetz problemlos gelingt.

Da es sich bei Telmap um eine Off-Board-Navigation handelt, bringt das System keine eigenen Kartendaten mit - diese werden jedes Mal aus dem Internet geladen, was eine Datenflat zur Pflicht macht. Immerhin werden bereits geladene Kartenstückchen zwischengespeichert.

© Archiv Die Kartendarstellung ist gelungen, die POI-Icons unten sind jedoch unpraktisch und verwirrend.

Die Kartenansicht ist grundsätzlich sehr gelungen, lädt jedoch beim Verschieben prinzipbedingt nur stockend nach. Etwas verwirrend sind die Icons am unteren Rand, mit denen sich Sonderziele auf der Karte aufrufen lassen.

Auf ein klassisches Menü verzichtet Telmap gleich ganz - stattdessen gibt es am oberen Rand die Schaltflächen "Karte", "Wohin" und "Meine Orte". Hinzu kommen die ganz außen stehenden und damit schwer zu treffenden Icons für die aktuelle Position und die mit einem Informations-"i" bezeichneten Einstellungen. Immerhin sind die Staumeldungen kostenlos.

Die Zieleingabe beginnt wie im Ausland mit der Hausnummer - das hätte man für Deutschland anpassen können. Wer sein Ziel gefunden hat, kann die Auto- oder die Fußgänger-Route wählen.

© Archiv Die Ausstattung des Telmap-Navigators ist zufriedenstellend, die Einstellungen sind jedoch versteckt.

Auf dem iPhone 4 scheint es zum Testzeitpunkt jedoch noch einen Bug gegeben zu haben, denn die Zielführungskarte wurde nur schemenhaft, fast weiß dargestellt. Wir haben die App daher mit einem iPhone 3GS getestet, auf dem das Problem nicht auftrat.

Die bisherigen Kritikpunkte hätten wir noch verschmerzen können, wenn die Telmap-App unterwegs eine gute Figur gemacht hätte - doch die Sprachausgabe ist zu leise.

Straßennamen werden zwar per Text-to-Speech, aber verwaschen und von einer anderen Stimme ausgegeben als die übrigen Ansagen (!), in die Zielführung schlichen sich vermeidbare Fehler ein. Auch auf dem iPhone überzeugt Telmap also nicht - die Punkte für die Staumeldungen schönen das Ergebnis.

Navi-Apps für das iPhone 4

O2 Telmap Navigator

