Oneplus One im Test

Auf der Hersteller-Webseite oneplus.net können Sie es nachlesen: "2014 Flagship-Killer" steht dort Schwarz auf Weiß geschrieben. Eine Behauptung, die einer genauen Prüfung im Test nicht standhält. Was übrigens nicht am Design liegt, im Gegenteil: Das Oneplus One steckt in einem hübschen Kunststoff-Unibody, die matte Oberfläche fühlt sich wertig an.

Dazu passt die Verarbeitung: Zwar wackelt die Einschalttaste auf der Kopfseite ein wenig - um das zu kritisieren, muss man aber sehr streng sein. Für die Micro-SIM gibt es einen sauber eingearbeiteten Einschub auf der linken Seite.

Oneplus One: Ausstattung wie die Großen

Das 5,5 Zoll große Display bietet mit Full-HD (1080p) die bestmögliche Auflösung, die aktuell nur von High-Endern wie dem LG G3 übertroffen wird. In Sachen Helligkeit, Kontrast und Blickwinkelabhängigkeit ist das Oneplus One nicht überragend, aber doch gut - und allein die schiere Größe beeindruckt. "Größe" ist übrigens ein gutes Stichwort: Wer sich für diesen Riesen entscheidet, muss sich im Klaren sein, dass der mit 165 Gramm schwer in der Hand liegt, und dass für viele Anwendungen die zweite Hand nötig ist.

Die übrige technische Ausstattung ist eines Oberklasse-Modells würdig: Qualcomms Snapdragon 801 ließ sich im Test kaum an seine Grenzen bringen, was auch die einschlägigen Benchmarks bestätigen. Hinzu kommen LTE, WLAN 802.11 ac und NFC - es gibt hier eigentlich keine Lücken. Die Frontkamera schafft 5 Megapixel in ansprechender Qualität, und die 13-Megapixel-Optik auf der Rückseite wird von einem Doppel-LED-Blitzlicht flankiert, das dunkle Motive auf eine Entfernung von zwei Metern gut ausleuchtet.

Videos dreht das Oneplus One sogar mit 4K-Auflösung, also mit sagenhaften 3840 x 2160 Pixeln. Die Bildqualität ist zwar nicht herausragend (die Topmodelle von Samsung, Sony und Nokia machen es besser), aber sowohl bei Fotos als auch bei Videos am oberen Ende der Fahnenstange angesiedelt. Was kein Wunder ist, schließlich setzt OnePlus auf Sonys neuesten Exmor-Sensor IMX 214, der rauscharme und farbechte Fotos einfängt. Weil ein optischer Bildstabilisator fehlt, braucht man aber eine ruhige Hand beim Fotografieren.

