Schnörkellos klare Linienführung, im Design nüchtern und doch bestechend - der Onkyo ES-HF 300 fällt auf, ohne dick aufzutragen. Die hochwertigen Materialien passen ins Bild: Ohrmuscheln wie die clever gestalteten Gelenke sind aus Aluminium gefertigt und versprechen dauerhaft solide und sichere Handhabung. Zum bequemen Sitz trägt auch die beidseitige Kabelführung bei. Die Leiter selbst bestehen aus sauerstoffreiem Kupfer und wurden mit einem besonderen Elastomer ummantelt. Das Material vermindert Störgeräusche, wenn beispielsweise das Kabel am Hemdkragen streift. Gerade in Bewegung ein echter Vorteil. Knickschutzelemente an den Enden und am vorbildlich gefertigten Winkelstecker reduzieren die Gefahr von Kabelbrüchen.

Nicht minder durchdacht ist die Gestaltung der Schwingsysteme. Kräftige Neodymantriebe sorgen für präzise Auslenkung der 40-Millimeter mit Titan beschichteten Membranen. Diese arbeiten auf zwei kleine Kammern, wovon sich die Entwickler eine besonders saubere Basswiedergabe versprechen. Die Rechnung geht auf. Der ES-HF 300 spielt tief, konturiert, straff und duftig, voller Energie. Ein sehr faires Angebot.

