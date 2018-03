Onkyo T-4070 im Test

© Hersteller / Archiv Onkyo T-4070

Jetzt kaufen EUR 703,00 Pro Gehobene Ausstattung

Gehobene Ausstattung Unterstützt AirPlay und Spotify

Unterstützt AirPlay und Spotify Kraftvoller, ungeschminkt konturenscharfer Klang Contra

Anzeige

Ausgesprochen vielseitig in Sachen Programmquellen zeigt sich der noble Onkyo T-4070: Außer mit den üblichen Netzwerk-Player-Funktionen wartet er mit zwei Empfangsteilen für DAB und FM auf.

Zudem setzt er die durch seine Internet-Anbindung gegebenen Möglichkeiten konsequent um: So bietet er nicht nur den für Webradio-Stationen komfortablen vTuner-Service, sondern erlaubt auch den direkten Zugriff auf die Streaming-Plattformen Last FM, Napster und AUPEO! - sogar die Spotify-Software ist integriert.

Vergleichstest: Fünf Netzwerk-Player

Das alles hört sich nach komplizierter Bedienung an, ist aber erstaunlich einfach umgesetzt: So besitzt der Onkyo einen sogenannten Webserver, der Geräteeinstellungen über einen Internet-Browser und damit sogar Fernsteuerung übers Internet ermöglicht - die hierzu erforderliche IP-Adresse erfährt man im Netzwerk-Setup am Gerät selbst.

Das frontseitige Zwei-Zeilen-Display ist zwar nicht besonders auskunftsfreudig, dafür jedoch groß genug und zudem scharf. Alternativ zur beigelegten Infrarot-Fernbedienung, die ebenfalls übersichtlich geraten ist, lässt sich der T-4070 auch über die Onkyo-eigene Remote App für Android oder iOS befehligen.

Ratgeber Heimvernetzung: Das Sonos-System

Leider unterstützt der Onkyo bei normaler Netzwerk-Wiedergabe die unterbrechungsfreie Wiedergabe (Gapless Play) nicht, woran auch ein mögliches Firmware-Update nichts ändern kann. Das ist aber kein sehr großes Manko, da der T-4070 AirPlay-tauglich ist - und die Apple-Schnittstelle unterstützt von Natur aus Gapless Play. Zu-dem besitzt der Onkyo-Player eine frontseitige USB-Buchse für iPod & Co.

© Hersteller / Archiv Onkyo: Sehr vielseitig

Onkyo: Sehr vielseitig

Auf der Schaltnetzteil-Platine für die digitalen Baugruppen ist das Blockschaltbild des T-4070 aufgedruckt. Der Onkyo netzwerkelt mit einem Board auf BridgeCo-870er-Basis, jedoch in der zweiten Generation, die eine externe AirPlay-Anbindung verlangt.

Der Player leistet sich ein aufwendiges Digital?lter in Form eines DSP, bevor der Datenstrom zur mit Wolfson-DACs bestückten D/A-Wandler-Platine gelangt. Für die Audio-Elektonik steht sogar ein richtiger Netz-Trafo zur Verfügung.

Hörtest

Im Hörtest präsentierte sich der Player klanglich ausgesprochen neutral abgestimmt. Zu seinen positiven Eigenschaften zählte, dass er auch bei Musik mit heftigen Dynamik-Ausbrüchen unten herum absolut stabil blieb und nichts an Konturenschärfe verlor. Interessant war der Klangvergleich mit dem bravourösen, allerdings zwölfmal so teuren Netzwerker Audionet DNP: Diesem gegenüber zeigte sich der Onkyo-Player ein wenig trockener, indem er die Ausklingzeiten von Instrumenten scheinbar etwas kürzer ausfallen ließ.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Denon DNP-F109 im Test Im Test muss der kompakte Netzwerkplayer Denon DNP-F109 beweisen, was er für 400 Euro leisten kann.

Testbericht Pioneer N-50 im Test Für 600 Euro bietet Pioneer den edlen Netzwerk-Player N-50 an. Was er leistet, zeigt unser Test. Vergleichstest Fünf Netzwerk-Player im Test Das Netzwerk als Musikquelle ist bei Komfort und Klang kaum zu schlagen. Und der Spaß muss nicht teuer sein - wie uns diese Markengeräte eindrucksvoll…

Netzwerk-Musiksystem Multiroom-System Bluesound im Test 100,0% Aus dem Haus von NAD und PSB kommt Bluesound - ein Multiroom-System mit audiophilem Anspruch. Wir haben die… Streaming-Lösung Multiroom-System Peaq Munet im Test Media Markt und Saturn haben den Trend zu drahtlosen Multiroom-Systemen erkannt. Sie präsentieren nun sogar ihre eigene Streaming-Lösung: PEAQ MUNET.