Warum der Onkyo 400 Euro teurer ist als beispielsweise der Yamaha RX-V 3800 , lässt sich mit einem flüchtigen Blick in die Ausstattungstabelle kaum klären, wohl aber mit dem einfachen Versuch, ihn wegzutragen: Gut sieben Kilo mehr als der 3800 bringt der 905 auf die Waage - dank seines extrem wuchtigen Ringkerntrafos, der neben zwei weiteren, kleineren Umspann-Assistenten die vordere Gehäusehälfte dominiert. Dass die Entwickler in Osaka diesen Reaktor nicht zum Spaß eingebaut haben, zeigt die Leistungsmessung: Mit brutalen 277 Watt Sinusleistung auf zwei und fast noch eindrucksvolleren 173 Watt auf allen sieben Kanälen gehört der 905 zu den stärksten Receivern, die AUDIO je getestet hat. Für ultragierige Leistungsschlucker können die Front- und Surround-Back-Endstufen sogar als Brückenverstärker schuften, wodurch sich die Leistung der Frontkanäle nochmals ungefähr verdoppelt.

© H.Härle Doppelt hält besser: An den Kühlrippen hängen für jeden Kanal vier Endtransistoren (insgesamt also 28). Üblich sind die Hälfte.

Muskelprotz mit Köpfchen

Neben roher Kraft steckt im Onkyo auch reichlich Intelligenz. Für die Umrechnung analoger wie digitaler Bildsignale etwa steht ein "Reon"-Videoprozessor aus dem Hause Silicon Optix bereit - der Mercedes dieser Chip-Gattung (der Roll-Royce stammt ebenfalls von Silicon Optix, heißt "Realta" und ist für Receiver unter 5000 Euro zu teuer). Auch beim Einmess-System hat Onkyo nicht gespart und die Vollversion der anerkannt erstklassigen Raumkorrektur-Software Audyssey eingespielt.

© H.Härle Eine Opulenz an Anschlüssen

Hörtest

Der Onkyo wirkte im direkten Vergleich mit dem Yamaha RX-V 3800 fast schon ungehobelt, dafür aber äußerst druckvoll und dynamisch. Um Zweiflern die Vorteile von DTS-HD oder TrueHD vorzuführen, ist der Yamaha besser geeignet. Wer jedoch einfach sicherstellen will, dass kein Hollywood-Film - ungeachtet des Tonformats - auch nur ein Prozent seiner Wirkung verschenkt, ist mit dem 905 optimal bedient. Seine Abstimmung erinnert damit am ehesten an klassische Home-Cinema-Vorbilder.

Onkyo TX-NR 905

