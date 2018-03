Onkyo TX-SR 805 Datenblatt

Die Ausstattungsliste des Onkyo läßt keine Wünsche offen. Sollten die Surround-Back-Kanäle nicht genutzt werden, können die beiden übrigen zwei Endstufen entweder einen separaten Nebenraum beschallen oder aber zusätzlich den Bassbereich der Front-Boxen mit Bi-Amping unterstützen (statt zwei Endstufen treiben dann vier Endstufen die vorderen Lautsprecher an). Dazu bietet der Onkyo erlesene Extras wie das Audyssey-Eimess-System, dass per Mikrofon nicht nur das Lautsprecher-Setup übernimmt, sondern auch den Klang auf Wunsch an die Raumgebenheiten anpasst. Features wie Lip-Sync (die Anpassung des Tons an die Geschwindigkeit des Videobildes) und Cross-Over-Frequenzen gehören selbstverständlich auch zur Ausstattung.

Auch die Videosektion ist sehr leistungsfähig und die drei HDMI-Eingänge des Onkyo können hochaufgelöstes Material mit 1080 x 1920 progressiven Zeilen verarbeiten und an den Ausgang weiterreichen - aber auch analoges Videomaterial wird auf Wunsch mit Hilfe eines Genesis-Chips de-interlaced und skaliert.

Hörtest

Quirlig und lebendig klingt der Onkyo - sowohl in Stereo als auch im Mehrkanal-Durchgang. Obertöne und Becken hallten länger, Saiten schwangen intensiver, Stimmen lösten sich eindrucksvoller. Dabei vergaß er aber keinesfalls, sich um den nötigen, gut konturierten Tiefbass zu kümmern. Neben den herkömmlichen Durchgang mit Dolby Digital gönnten sich die Tester auch das legendäre Londoner Re-Union-Konzert der Gruppe Cream auf HD-DVD mit DTS HD-Master Tonspur.

Losgelöst von den Restriktionen der verlustbehafteten Komprimierung zeigte der Onkyo, was mit Surround-Ton möglich ist. Wenn sich der Onkyo in der schnöden Dolby-Digital-Welt noch mit zweistelligen Punktzahlen begnügen muss, schwingt er sich mit HD-Ton hinauf in dreistellige Gefilde und die High-End-Klasse.

Onkyo TX SR 805

Hersteller Onkyo Preis 1200.00 € Wertung 92.0 Punkte Testverfahren 1.0

