Panasonic KX-PRS120 im Test

Das Panasonic KX-PRS120 ist ein etwas einfacheres Schnurlostelefon, verzichtet auf Designer-Look und App-Anbindung, überzeugt im Test aber in den DECT-Disziplinen.

EUR 69,90

viel Komfort

übersichtliche Benutzerführung

Nützliche Rauschunterdrückung
Gute Noten für Klang und Funk

Keine Apps
Ausdauer könnte besser sein

Das Panasonic KX-PRS120 bietet weitgehend dieselben Funktionen wie das Panasonic KXPRW120, kommt aber ohne WLAN-Funktion und App-Anbindung und ist dafür 20 Euro günstiger (Preisempfehlung: 80 Euro). Wie das KX-PRW120 überzeugt es im reinen DECT-Betrieb durch eine übersichtliche Benutzerführung auf seinem 2,2-Zoll-Farbdisplay.

Keine Apps, aber viele Komfort

Mit Eco-Modus, Babyphone, SMS, Kalender und Wecker sind viele Komfortfunktionen an Bord. Das Telefonbuch fasst bis zu 300 Einträge. Der in der Basis sitzende Anrufbeantworter kann per SMS oder Anruf über neu eingegangene Nachrichten informieren.

© Panasonic Attraktiv: Trotz reinem Kunststoffgehäuse macht auch das KX-PRS120 eine gute Figur.

Nett ist auch die Ansage des Namens eines im Telefonbuch gespeicherten Anrufers: Per Sprachsynthese kündigt das Mobilteil ihn zwischen den Klingeltönen an. Nützlich ist nicht zuletzt die vom Besitzer zuschaltbare Rauschunterdrückung, die viele Hintergrundgeräusche aus dem ankommenden Signal des Anrufers herausfiltert, was die Sprachverständlichkeit hörbar verbessert.

Fazit: Rundum solides DECT-Telefon

Für Klang und Funk gibt das Messlabor dem KX-PRS120 gute Noten, lediglich die Ausdauer von 9:11 Stunden könnte noch etwas besser sein. Insgesamt ist auch dieses Panasonic aber ein solides DECT-Telefon.

© Panasonic Nettes Extra: Alle Panasonic-Phones im Test haben einen DECTSchlüsselfinder.

