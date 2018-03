Panasonic KX-TG5521 Datenblatt Wertung

Aufgrund der niedrigeren Zahl in derTypenbezeichnung könnte man meinen, das KX-TG5521 wäre der kleinere Bruder des 6521. Aber weit gefehlt: So kostet das 5521 sogar rund zehnEuro mehr, bei fast identischen Funktionen.

Wo liegt der Unterschied? Hauptsächlich im Design. Während das KX-TG6521 eher nüchtern und langweilig daherkommt, ist das 5521 auf Optik getrimmt. So leuchtet die Displaybeleuchtung blau. Das ist zwar schick, in diesem Fall aber zu schummrig. Auch die Tasten sind blau illuminiert, hier geht die Helligkeit aber in Ordnung.

Weiterer Unterschied ist die Größe: So ist das Panasonic KX-TG-5521 sehr kompakt, trotzdem hat Panasonic den Spagat zwischen Größe und Usability geschafft, denn die Tasten beispielsweise sind ordentlich groß und obendrein etwas gewellt, was die Treffsicherheit deutlich erhöht.

Etwas magere Komfortausstattung

In Sachen Telefonieren bietet das KX-TG5521 die meisten Komfortmerkmale mit Telefonbuch, Anruferliste und Freisprechen. Die Zuordnung bestimmter Klingeltöne zu bestimmten Anrufern ist hingegen nicht möglich, auch eine Kurzwahlfunktion über langes Drücken von Ziffertasten fehlt - so muss man selbst häufig gewählte Rufnummern immer übers Telefonbuch aufrufen.

Voll-Eco-Mode fehlt wie bei allen Panasonic-Modellen, die manuelle Reduktion der Sendeleistung ist aber möglich, wahlweiseper Menü oder mit einer eigenen Taste.

Der Anrufbeantworter klingt ordentlich und bietet neben der Fernabfrage Bedienmöglichkeiten an der Basis und dem Mobilteil, was im Alltag sehr bequem ist; mit rund 20 Minuten Aufnahmekapazität ist auch das Gedächtnis für den Hausgebrauch ausreichend dimensioniert.

Technisch auf solidem Niveau

Keine Schwäche leistete sich das Panasonic KX-TG5521 im Labor: Mit fast einer Woche Standby-Betrieb bewies das kompakte DECT Stehvermögen. Auch bei den Akustikmessungen verdiente es sich in der Summe ein Gut, wofür vor allem die ordentliche Sendequalität verantwortlich war. Alles in allem ein empfehlenswertes, kompaktes DECT-Telefon zum günstigen Preis.

