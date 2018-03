Panasonic KX-TG6621 im Test Datenblatt Wertung

© Panasonic Panasonic KX-TG6621

Jetzt kaufen Pro lange Gesprächszeit

lange Gesprächszeit Nachtmodus

Nachtmodus gummierte Rückseite

gummierte Rückseite 40 Ruftöne Contra Rauschunterdrückung mit Problemen

Rauschunterdrückung mit Problemen ungünstige Ladeposition Fazit Das Panasonic KX-TG6621 bietet auch für wenig Geld einige Funktionen, die über das reine Telefonieren hinausgehen. 75,8%

Mit einem Preis von 40 Euro gehört das Panasonic KX-TG6621 zu den Billigheimern, bietet aber trotzdem einige Extras. So klingelt das Mobilteil mit 40 Ruftönen sehr variantenreich. Umso bedauerlicher, dass man sich separate Rufzeichen fu?r einzelne Kontakte gespart hat. Derer fasst das Telefonbuch 100, allerdings mit nur je einer Nummer. Dafür speichert das TG6621 die letzten 50 Anrufer in einer Liste.

Geschützte Nachtruhe

Ebenfalls Usus in der Liga der günstigen DECTs: Das Telefonbuch kann Vor- und Nachnamen nicht separat speichern. Fu?r Ruhe im trauten Heim sorgt die Rufnummernsperre: Anrufer aus einer bis zu 30 Nummern fassenden Liste bekommen so nur das Besetztzeichen zu hören; ein Feature, mit dem bereits der Vorgänger TG6521 punkten konnte.

Neu ist dagegen der Nachtmodus, mit dem man das Telefon zeitweise ruhigstellen kann. Doch auch ausgehende Anrufe lassen sich über die Wahlkontrolle unterbinden: Bis zu sechs Vorwahlen kann man fu?r abgehende Anrufe sperren.

Ungünstige Ladeposition

Für etwas schlechte Sicht sorgt der steile Winkel, in dem das Mobilteil in der Ladeschale liegt. Klingelt es, ist man gezwungen, leicht in die Knie zu gehen, um die Nummer erkennen zu können. Insgesamt dürfte die Beleuchtung des Displays gerne heller sein, dank großer Schrift lässt es sich dennoch gut ablesen.

Nettes Detail: Eine Gummierung an der Rückseite sorgt fu?r besseren Sitz zwischen Ohr und Schulter. Klanglich gab es nichts auszusetzen, optionale Höhen- und Tiefenbetonung ermöglichen zudem eine Anpassung an individuelle Vorlieben.

Viel Ausdauer

Damit er gut zu hören ist, sollte der Gesprächspartner jedoch nicht allzu leise sprechen: Wie beim TG8621 kappt die Rauschunterdrückung sonst schon mal Wortanfang oder -ende.

Das Gespräch selbst darf beim TG6621 gerne etwas länger dauern: Mit 14 Stunden Gesprächszeit beweist es die viel Ausdauer. Mit weniger muss man sich dagegen beim Anrufbeantworter zufriedengeben: Er speichert nur eine Ansage. Stellt man den Betriebszustand etwa auf "nur Ansage" um, sollte er im Zuge dessen neu besprochen werden.

Dennoch bietet das Panasonic KX-TG6621 auch fu?r wenig Geld einige Funktionen, die u?ber das reine Telefonieren hinausgehen.

