Panasonic KX-TG6761 im Test

© Panasonic DECT, telefon, schnurlos

Jetzt kaufen EUR 69,47 Pro DECT-Repeater im Lieferumfang

DECT-Repeater im Lieferumfang Anrufbeantworter via Mobilteil und Basis bedienbar

Anrufbeantworter via Mobilteil und Basis bedienbar Fernabfrage/Benachrichtigungsanruf

Fernabfrage/Benachrichtigungsanruf Smart-Taste für einfache Bedienung

Smart-Taste für einfache Bedienung DECT-Echo-Modus

DECT-Echo-Modus Nachtmodus

Nachtmodus Freisprechen

Freisprechen Noise-Canceling

Noise-Canceling Wecker Contra Telefonbuch auf 100 Einträge begrenzt

Telefonbuch auf 100 Einträge begrenzt Monochromdisplay

Monochromdisplay Auflösung etwas grob

Anzeige

Wenn der Wohnraum besonders weitläufig oder die Wände besonders dick sind, kann die normale DECT-Reichweite an Grenzen stoßen. In geschlossenen Räumen erreicht sie je nach Bausubstanz etwa 30 bis 50 Meter. Wer über größere Distanzen schnurlos telefonieren will, braucht einen DECT-Repeater.

DECT-Repeater im Lieferumfang

Der zählt beim Schnurlostelefon KX-TG6761 zum Lieferumfang - und das ist für insgesamt 80 Euro ein ausgesprochen attraktives Angebot. Wer den mitgelieferten und bereits ab Werk mit der Basisstation gekoppelten Repeater an der Grenze des normalen DECT-Funkradius aufstellt, kann die erzielbare Reichweite damit fast verdoppeln.

Bis zu drei Mobilteile lassen sich bei Bedarf direkt am DECT-Repeater anmelden. Darüber hinaus bietet das KT-TG6761 viel Telefonkomfort: Die Basisstation enthält einen integrierten Anrufbeantworter mit 30 Minuten Kapazität, der sich sowohl über die sogenannte Smart-Taste am Mobilteil als auch über Tasten an der Basis steuern lässt und auf Wunsch auch per Anruf über neue Mitteilungen informiert.

Panasonic KX-PRS120 im Test

Ein Nachtmodus schaltet den Klingelton zeitgesteuert stumm. Am Mobilteil stehen eine Freisprechfunktion sowie das Panasonic-typische Noise-Cancelling zur Verfügung. Das Display (1,8 Zoll/4,6 cm) ist zwar nur monochrom, lässt sich aber gut ablesen. Und beim Einsatz in dunkler Umgebung sind die in Bernstein-Farbe beleuchteten Tasten nützlich.

© Panasonic Reichweitenverlängerer: Ein DECT-Repeater ist beim KX-TG6761 gleich dabei.

Anzeige

Mehr zum Thema DECT-Telefon im Test Das Panasonic KX-PRW120 75,8% Das Designer-Phone Panasonic KX-PRW120 unterstützte im Test per WLAN auch Tablets und Smartphones als virtuelle…

Testbericht Panasonic KX-PRS120 im Test 74,8% Das Panasonic KX-PRS120 ist ein etwas einfacheres Schnurlostelefon, verzichtet auf Designer-Look und App-Anbindung,… Panasonic Hybrid-Smart-DECT Panasonic KX-PRX150 im Praxistestest 80,8% Das Panasonic KX-PRX150 ist ein Hybridgerät aus DECT-Schnurlostelefon und UMTS-Smartphone. Der Test zeigt: Die…

Testbericht Panasonic KX-TG6821 im Test Zum Preis von 40 Euro ist dieses Schnurlostelefon ein Schnäppchen. Es richtet sich an Käufer, die ein solides, schickes DECT-Modell suchen. Testbericht Panasonic KX-TG8561 im Praxistest Das KX-TG8561 von Panasonic ist ein schnurloses Komfort-Telefon mit Farbdisplay und bequem bedienbarem Anrufbeantworter.