Panasonic KX-TG6821 im Test

Es gibt durchaus Käufer, die ein Schnurlostelefon ohne Spezialitäten wie Smartphone-Anbindung oder DECT-Repeater suchen. An sie richtet sich das KX-TG 6821 von Panasonic. Damit das Gerät zur Einrichtung passt, ist es in Schwarz, Silber oder Mokkabraun erhältlich.

Einfache Bedienung, nützliche Funktionen

Sein weiß beleuchtetes 1,8-Zoll-Display ist gut ablesbar, die beleuchtete Tastatur sorgt für sichere Bedienung auch im Dunkeln. Der in der Basisstation untergebrachte und auf Wunsch auch dort bedienbare Anrufbeantworter speichert 30 Minuten und informiert auf Wunsch per Anruf etwa auf dem Handy über neu aufgelaufene Nachrichten.

Neu bei den DECT-Telefonen des Modelljahrs 2013 ist bei Panasonic die Möglichkeit, in Anrufbeantworter-Nachrichten vor und zurück zu springen, um etwa Namen oder Telefonnummern aus der aufgesprochenen Nachricht notieren zu können. Die auch in diesem Modell vorhandene "Smart-Taste" ist eine blinkende Taste am oberen Geräterand, die bei neuen Anrufbeantwortermeldungen oder verpassten Anrufen blinkt und schnellen Zugriff darauf bietet.

Panasonic KX-PRS120 im Test

Wer die Weckerfunktion nutzt, kann damit zudem eine Schlummerfunktion aktivieren. Ebenfalls dabei sind Noise-Cancelling, der vor störenden Anrufen schützende Nachtmodus sowie die Möglichkeit, bis zu 30 unerwünschte Anrufer zu sperren. Freisprechen am Mobilteil sowie den Eco-Modus unterstützt das KX-TG6821 auch.

