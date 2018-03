Panasonic KX-TG7220 Datenblatt

In der Basisklasse kommt man derzeit an Panasonic nicht vorbei. Wenn man von der fehlenden Tastenbeleuchtung absieht, könnte man das, was die Japaner hier für 40 Euro abliefern, auch für 60 Euro anbieten. So ist das Display zwar klassenüblich monochrom, dank ordentlicher Beleuchtung, Punktmatrixdarstellung und großen Ziffern aber sehr gut ablesbar. Auch der Klingelton in der Basis gibt genauso Punkte wie das Telefonbuch und die Anruferliste mit jeweils 50 Einträgen. Der Stromverbrauch der Basis liegt mit durchschnittlich 2,2 Watt im connect-Mix aus Laden, Telefonieren und Ruhezustand auf akzeptablem Niveau, wenngleich das Siemens Gigaset AL145 mit nur 0,6 Watt hier der Klassenprimus ist. Erwähnenswert sind die Tasten: Obwohl nicht beleuchtet, verdienen die Drücker Lob, denn die recht großen Abstände untereinander schließen Fehlbedienungen praktisch aus. Leider schauen die Shortkeys unter dem Display und die Hörertaste etwas zu wenig aus der Schale. Die 4-Wege-Wippe zur Steuerung reagiert präzise und hat praktisch keine Spalten an der Seite, durch die Krümel und Staub eindringen könnten. Auch die Bedienung ist kinderleicht, wenngleich die Menüführung etwas eigen ist: Gesteuert wird nur über die Wippe und den Softkey in der Mitte, die Tasten links und rechts neben dem Softkey sind fest belegt und haben mit dem Display wenig zu tun.

Dauerläufer mit gutem Klang

Der Anrufbeantworter bringt die Nachrichten deutlich und trotz üppiger 20 Minuten Speicherkapazität ohne größere Kompressionsverluste zu Gehör. Und das wahlweise vom Wohnzimmersessel übers Mobilteil oder direkt per Knopfdruck an der Basisstation. Das connect-Labor war ebenfalls zufrieden und attestiert dem KX-TG7220 mit 14 Tagen Standby eine überragende Ausdauerleistung sowie ausgewogenen Klang in Sende- und Empfangsrichtung. Für 40 Euro eine reife Leistung.

Hersteller Panasonic Preis 40.00 € Wertung 345.0 Punkte Testverfahren 1.0

