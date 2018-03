Panasonic KX-TG7321

In Japan scheint Energiesparen noch nicht das große Thema wie in Deutschland zu sein - anders lässt sich Panasonics Verzicht auf ein Schaltnetzteil beim KX-TG7321 nicht erklären.

Pro Eco-Mode funktioniert vorzüglich

Eco-Mode funktioniert vorzüglich gut ablesbares, beleuchtetes Display

gut ablesbares, beleuchtetes Display Anrufbeantworter Contra Telefonbuch etwas dürftig geraten Fazit Connect-Urteil: 363 von 500 Punkten, befriedigend 44,2%

Zwar hält sich der Stromverbrauch des Testkandidaten mit 2,7 Watt in Grenzen, Kleinvieh macht aber eben auch Mist. Dafür funktioniert der Eco-Mode vorzüglich: Steckt das Mobilteil in der Ladeschale, ist kaum eine Abstrahlung messbar, nimmt man es im Standby-Betrieb heraus, steigt der Ausschlag nur etwas an.

Erst beim Gespräch ist eine deutlich höhere Strahlung messbar. Allerdings: Konkurrent Siemens ist hier mit Voll-Eco-Mode und zuschaltbarer dauerhafter Reduzierung der Basis-Sendeleistung deutlich weiter.

DECT zum Kampfpreis

Nur 39 Euro ruft Panasonic für das Gerät mit dem ganz und gar nicht schönen Namen KX-TG7321 auf, trotzdem bietet es alles, was man zum bequemen Telefonieren braucht: Ein gut ablesbares und gut beleuchtetes Monochrom-Display, etwas schwammige, aber trotzdem treffsicher zu bedienende und vor allem beleuchtete Tasten, eine mitklingelnde Basis und eine üppige Anruferliste.

Das Telefonbuch mit 100 möglichen Einträgen ist allerdings etwas dürftig geraten. Gewöhnungsbedürftig ist die Tastensperre, die über einen Softkey aktiviert wird. Apropos Softkeys: Von der Sorte gibt es drei Stück, die unterhalb des Displays einen Hauch zu weit ins Gehäuse eingelassen und damit im Gegensatz zu den restlichen Drückern nicht ganz so bequem zu bedienen sind. Dafür liegt das Mobilteil gut in der Hand und drückt selbst bei längeren Plauderrunden nicht unangenehm aufs Ohr.

Anrufbeantworter mit Komfort

Wer häufig auf Achse ist, der freut sich über den Anrufbeantworter, der mit einer Aufnahmedauer von rund 20 Minuten zu Hause die Stellung hält. Kommt man zurück, kann man die aufgelaufenen Nachrichten bequem per Tastendruck an der Basis abhören - das klappt zwar auch übers Mobilteil, doch an diesem gestaltet sich die Bedienung des Rufsammlers etwas umständlich.

Wir halten fest: Wer nicht viel Geld ausgeben, aber trotzdem ein Markengerät haben will und mit kleinen Abstrichen leben kann, der liegt hier richtig.

