Pro Basisstation klingelt mit

Basisstation klingelt mit Telefonbuch für 200 Einträge

Telefonbuch für 200 Einträge ergonomische Form Contra maues Display

maues Display schwache Ausdauerwerte Fazit Wer auf den Strahlenreduzierer Eco-Mode und lange Akkulaufzeiten verzichten kann, der bekommt mit dem Panasonic KX-TG8090 ordentliche Features für wenig Bares. 49,0%

Panasonic will's wissen und setzt der Konkurrenz mit Kampfpreisen das Messer auf die Brust. So bietet das KX-TG8090 für schlappe 50 Euro jede Menge Ausstattung: Das beginnt mit Kleinigkeiten wie der mitklingelnden Basisstation, geht weiter mit einem Telefonbuch für 200 Einträge und macht bei der Headset-Buchse noch lange nicht Schluss. Auch sind die Bedienelemente sauber gefertigt: Die Tasten reagieren mit klarem Druckpunkt und sind gleichmäßig beleuchtet.

Display und Ausdauer schwach

Besonderes Lob verdient die leicht geschwungene Form des Hörers, der sich perfekt ans Ohr schmiegt und mit exzellenter Akustik aufwartet. Damit holt sich das KG-TG8090 die Klangbestnote in seiner Klasse. Trotzdem mussten die Japaner natürlich irgendwo den Rotstift ansetzen - und sparten beim Display. Zwar ist der Screen farbig und angenehm hell beleuchtet, mit nur 98 x 67 Pixeln aber recht grobkörnig, sodass manche Buchstaben und Zahlen Treppen in der Darstellung zeigen. Auch wirkt das feine schwarze Raster der Pixel unruhig und anstrengend. Da wäre ein ordentliches Monochrom-Display die bessere Wahl gewesen, zumal die bunte Anzeige auch mit für die schwachen Ausdauerwerte verantwortlich sein dürfte. Zwar sind drei Tage Standby-Zeit auf den ersten Blick nicht schlecht, wenn aber telefoniert wird, sinken die Werte rapide und das Mobilteil muss fast jeden Abend auf die Ladeschale, was den Akkus in letzter Konsequenz nicht wirklich gut bekommt. Schade, denn die schwache Ausdauer verhindert einen besseren Platz im Ranking.

Guter Anrufbeantworter

Der eingebaute Anrufbeantworter merkt sich 15 Minuten Nachrichten, was für den Privatkunden meist ausreichend ist, und bringt die Sprachbotschaften erstaunlich natürlich zu Gehör. Positiv ist auch, dass die Bedienung wahlweise übers Mobilteil oder über Tasten an der Basisstation erfolgen kann. Fazit: Wer auf den Strahlenreduzierer Eco-Mode und lange Akkulaufzeiten verzichten kann, der bekommt mit dem Panasonic KX-TG8090 ordentliche Features für wenig Bares.

Panasonic KX-TG8090

Hersteller Panasonic Preis 50.00 € Wertung 356.0 Punkte Testverfahren 1.0

