Mit dem KX-TG8220 hat Panasonic sein DECT-Portfolio aufgehübscht. So gibt's Basis und Mobilteil in drei Farben und auch die Tastenform ist neu bei Panasonic. Das lassen sich die Japaner mit 80 Euro bezahlen - was in Ordnung geht, denn neben dem Aussehen stimmen auch die inneren Werte.

Wobei nicht alles optimal gelöst ist: So klingelt die Basis des KX-TG8220 bei einem eingehenden Anruf zwar mit. Doch dazu steht nur ein Klingelton zur Verfügung, was bei einem anderen Ton im Mobilteil einen Akustikbrei in der Wohnung ergibt und in dieser Preisklasse auch anders zu haben ist. Das Display hebt sich mit 65 536 Farben und exzellenter Ablesbarkeit von der Konkurrenz ab, wobei die Farbpracht bei einem Schnurlostelefon natürlich nicht halb so viel bringt wie bei einem Handy, das auch Fotos darstellen muss.

Punkten kann das Panasonic mit einem 200 Kontakte fassenden Telefonbuch, einer Anruferliste mit 50 Speicherplätzen sowie einem verbesserten Eco-Mode: Das Panasonic reduziert nicht nur die Sendeleistung der Basis, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steckt, sondern auch während des Gesprächs um bis zu 90 Prozent, wenn man sich in der Nähe der Basis aufhält. Ebenfalls positiv aufs Punktekonto wirken sich der Headset-Anschluss und die Freisprecheinrichtung aus. Komfort wie ein Babyfon, einen Kalender oder einen Wecker sucht man aber vergeblich - sofern man selbiges in einem Telefon überhaupt sucht.

Klassenbester im Messlabor

Bei der Handhabung gibt's dank präzise arbeitendem 5-Wege-Navistick und situativ belegter Softkeys keine Probleme, zumal die Menüstruktur logisch untergliedert ist. Lob verdient auch der Anrufbeantworter, der bis zu 40 Minuten Nachrichten speichern kann und diese wahlweise am Mobilteil oder an der mit eigenen Drückern bestückten Basis mit ordentlichem Klang wiedergibt. Die Ausdauer- und Akustikmessungen im connect-Labor absolvierte das KX-TG8220 sogar als Klassenbester. Damit untermauert Pansonic seine gute Position auf dem DECT-Markt.

