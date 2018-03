Das Panasonic KX-TG8421 macht optisch einiges her. Der in Metalloptik gehaltene Rahmen ums Mobilteil versprüht sogar etwas Luxus, auch die Basis ist wohnzimmerkompatibel. Die Ergonomie stimmt ebenfalls: Das Mobilteil liegt satt in der Hand und angenehm am Ohr.

Lob verdienen auch die Tasten: Die einzelnen Drücker sind groß und hell erleuchtet. Anlass zur Kritik bietet allenfalls der Joystick, der etwas viel Spiel in alle Richtungen hat, auch könnten die Softkeys unter dem Display etwas weiter aus dem Gehäuse herausstehen.

Lob gibt's wiederum für die Darstellung auf dem Display: Das zeigt beim Wählen die Ziffern im XL-Modus an, was nicht nur sehschwache Zeitgenossen freuen dürfte. Im Telefonbuch steht obendrein per Druck auf den rechten Softkey eine Vergrößerungsfunktion für Schrift und Ziffern zur Verfügung. Ebenfalls praktisch: Über die Funktion "Verstärken" kann man einen zusätzlichen Sprachoptimierer aktivieren.

Einfache Bedienung

© Screens: connect Im Nachtmodus hat man zu bestimmten Uhrzeiten Ruhe

Das Menü ist gut gelungen: Auf der ersten Ebene werden die anwählbaren Punkte mit Icons veranschaulicht, gesteuert wird das Ganze über den Joystick und Softkeys. Sehr löblich: Bei den Ruftoneinstellungen findet sich auch ein Nachtmodus. Hier kann man einstellen, dass das Gerät in einer bestimmten Zeitspanne nicht klingelt. Leider gilt diese Einstellung nur für das Mobilteil, das Basisklingeln muss manuell deaktiviert werden.

Lob gibt's für die auf Wunsch sehr lauten Klingeltöne, Kritik für die Tatsache, dass man den Klingelton nicht mit einem Tastendruck ein- und ausschalten kann. Zwar erlaubt das Gerät freihändiges Plaudern dank Freisprecheinrichtung oder mit einem optionalen Kabel-Headset, eine Babyfon-Funktion sucht man aber ebenso vergeblich wie ein Display an der Basis, das die Anzahl der Nachrichten auf dem sonst tollen Anrufbeantworter mitteilt.

Auch mit an Bord: Der Strahlungsreduzierer Eco-Mode, leider nur in seiner ursprünglichen Version, die die Sendeleistung der Basis nur dann herunterfährt, wenn das Mobilteil zum Laden in der Schale steckt; mehr als ein Mobilteil darf man in diesem Modus übrigens nicht einbuchen.

Das Bessere ist des Guten Feind

© Archiv Im Verstärker-Modus werden bestimmte Frequenzbereiche hervorgehoben

Wenigstens haben die Japaner der neuen Produktrange nun Schaltnetzteile spendiert, die den Stromverbrauch im typischen Alltagsbetrieb auf 1,4 Watt drücken. Weniger toll ist die Tatsache, dass das KX-TG8421 die Gespräche zwischen Basis und Mobilteil nicht verschlüsselt übermittelt - das sollen immerhin die Geräte beherrschen, die ab Herbst ausgeliefert werden.

Punkte holen konnte Panasonic bei den Ausdauer- und Klangmessungen: Das Mobilteil muss relativ selten zum Laden, auch bei den Klangmessungen machte das Panasonic einen guten Job. Ergo: Bis auf den Voll-Eco-Mode und die fehlende Verschlüsselung bewegt sich das Panasonic technisch auf Topniveau.

