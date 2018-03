© Panasonic Panasonic KX-TG8561

Oder darf es etwas mehr Luxus sein wie zum Beispiel die komfortable Bedienung über ein Farbdisplay oder direkter Zugriff auf die Anrufbeantworter-Funktionen über die Basisstation? Auch für dieses Interessensprofil hat Panasonic ein eigenes Angebot: das KX-TG8561. Dieses hochwertige DECT-Telefon mit Farbdisplay gibt es wahlweise in Schwarz, Weiß oder Weinrot.

Farbdisplay mit flexibler Menüführung

Anrufbeantworter, der 40 Minuten Aufnahmezeit bietet und Gespräche bei Bedarf mitschneiden kann. Von unterwegs lässt er sich fernabfragen. Natürlich ist auch eine Bedienung über das Menü des Mobilteils möglich.

Als sehr vielseitig erweist sich das 1,8-Zoll-Farbdisplay (TFT; 4,8 cm Diagonale): Hier lässt sich nicht nur das Farbschema wechseln, sondern auch zwischen einer iconbasierten und einer in einzelnen Einträgen organisierten Menüanzeige umschalten. In beiden Fällen geht die Bedienung über die etwas erhöhte Vierwege-Taste sehr bequem von der Hand.

Im Dunkeln ist die beleuchtete Tastatur gut zu erkennen. Am Mobilteil lässt sich auch ein optionales Kabel-Headset anschließen. Zu den Besonderheiten bei der Ausstattung zählt die "sprechende Anrufer-Erkennung": ist der Name des Anrufers im Telefonbuch des Mobilteils gespeichert, liest ihn das Telefon bei ankommenden Anrufen per Sprachsynthese vor.

Pro Mobilteil lassen sich 100 Namen abspeichern, zusätzlich fasst der Speicher in der Basisstation 250 Einträge, auf die alle angemeldeten Mobilteile gemeinsam zugreifen können. Pro Namen lassen sich bis zu drei Rufnummern speichern. Ist die Telefonnummer eines ankommenden Anrufs dem Gerät trotzdem nicht bekannt, liest es während des Klingelns abwechselnd mit dem polyphonen Meldeton die Rufnummer ziffernweise vor.

Ergänzung auf Wunsch: Weitere Mobilteile gibt's unter dem Namen KX-TGA856 für 60 Euro.

Ordentliche Ausstattung

Weiterhin auf der Ausstattungsliste finden sich SMS-Versand und -Empfang, ein Kalender mit Terminplaner, ein Wecker mit Schlummer-Funktion, DECT-Eco-Modus, Freisprechen und eine Babyphone-Funktion. Damit bietet das KX-TG8561 wirklich jede Menge schnurlosen Telefon-Komfort.

