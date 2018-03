Panasonic KX-TG9120 Datenblatt Wertung

© Archiv Panasonic KX-TG9120

Pro USB-Adapter für den PC

USB-Adapter für den PC gut ablesbare Tasten

gut ablesbare Tasten umfangreiche Ausstattung Contra 52,8%

Anzeige

Schon von Haus aus bringt das Panasonic KX-TG9120 fast alles mit, was Telefongespräche einfach und bequem macht. Darüber hinaus lässt sich das DECT-Modell aber nach Bedarf erweitern. So gibt es eine Kamera, die ihre Bilder per Funk auf den drahtlosen Hörer überträgt - eine komfortable Möglichkeit, das Kinderzimmer oder den Hauseingang im Auge zu behalten. Ein USB-Adapter für den PC erlaubt außerdem kostenlose Gespräche via Skype im Internet. Doch dazu später mehr.

Tolle Klingeltöne und geduldiger AB

Das Mobilteil erklärt sich praktisch von selbst:Die Zifferntasten sind groß und halten gebührenden Abstand zueinander. Dank gleichmäßiger Beleuchtung sind die Drücker auch gut ablesbar - bis auf die "int"-Taste und die Softkeys unter dem Display, die bleiben leider im Dunkeln. Ausreichend hell und dank 65536 Farben auch hübsch bunt kommt das Display daher. Erfreulich: Panasonic hat den Platz optimal genutzt und stellt die Ziffern lesefreundlich groß dar. Pluspunkte sammelt das DECT auch in der Ausstattung: 20 teils polyphone Klingeltöne in Mobilteil und Basis schaffen Abwechslung im sonst so drögen Einheitsgepiepse. Wem das nicht reicht, der kann über ein mitgeliefertes Standardkabel mit Klinkenstecker eigene Songs oder Stimmen vom PC oder MP3-Player aufspielen. Vielbeschäftigte können dank Freisprecher und Headset-Anschluss auch freihändig telefonieren. Ihnen steht eher der Sinn nach SMS-Tippen? Kein Problem, denn das klappt dank automatischer Texterkennung so einfach wie am Handy. Komfort bietet auch das Telefonbuch: Es fasst nicht nur üppige 200 Einträge, sondern speichert gleich drei Rufnummern pro Name - Büroanschluss, Handy und Privatnummer sind so fein säuberlich zusammengefasst. Ist niemand zu Hause, meldet sich der Anrufbeantworter mit einer vorformulierten oder individuell aufgesprochenen Ansage. Anrufer müssen sich bei ihren Nachrichten nicht mal kurzfassen, der Speicher reicht für stattliche 40 Minuten.

Anzeige

Mehr zum Thema Panasonic Hybrid-Smart-DECT Panasonic KX-PRX150 im Praxistestest 80,8% Das Panasonic KX-PRX150 ist ein Hybridgerät aus DECT-Schnurlostelefon und UMTS-Smartphone. Der Test zeigt: Die…

Testbericht Panasonic KX-TG6821 im Test Zum Preis von 40 Euro ist dieses Schnurlostelefon ein Schnäppchen. Es richtet sich an Käufer, die ein solides, schickes DECT-Modell suchen. Testbericht Panasonic KX-TG8561 im Praxistest Das KX-TG8561 von Panasonic ist ein schnurloses Komfort-Telefon mit Farbdisplay und bequem bedienbarem Anrufbeantworter.

Testbericht Panasonic KX-TGE220 im Test 78,4% Mit großen Tasten, großen Displayinhalten und Hörgerätekompatibilität richtet sich das Panasonic vor allem an Senioren,… Testbericht Panasonic KX-PRW 130 im Test 77,6% Das Panasonic KX-PRW 130 zeigt sich deutlich verbessert: Die Nutzung der im Haushalt vorhandenen Smartphones als…