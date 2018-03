Panasonic KX-TGH 220 im Test Datenblatt Wertung

© Panasonic Panasonic KX-TGH 220 im Test

Jetzt kaufen EUR 39,95 Pro günstiger Preis

günstiger Preis Farbdisplay

Farbdisplay Babyphone und Wecker inklusive

Babyphone und Wecker inklusive Full-Eco-Mode Contra kein Headset-Anschluss

kein Headset-Anschluss kein CAT-iq für besseren Klang 77,4%

Anzeige

Wer die Smartphone-Anbindung des Panasonic KX-PRW 130 (Test) nicht braucht und es insgesamt etwas bodenständiger liebt, an den richtet sich das für 50 Euro angebotene Mittelklasse-Smartphone KX-TGH 220. Es handelt sich um ein Schwestermodell des Panasonic-Seniorentelefons KX-TGE 220 (Test), das jedoch etwas eleganter auftritt, wahlweise in Weiß oder Schwarz erhältlich ist und auf ein Farbdisplay statt monochromer Anzeige setzt.

Zum Ausstattungsumfang zählen Babyphone und Wecker, die Panasonic-typische Ansage des Anrufernamens beim Klingeln und eine zuschaltbare Klangverbesserung. In der Basis steckt ein Anrufbeantworter mit 40 Minuten Kapazität, der sich per Mobilteil oder an der Basis bedienen lässt und auf Wunsch per Anruf auf einer programmierbaren Zielrufnummer (etwa dem Handy) über neue Nachrichten informiert. Wie das oben vorgestellte KX-PRW 130 unterstützt auch das KX-TGH 220 bis zu vier der praktischen DECT-Schlüsselfinder (Panasonic KX-TGA 20EX, je 20 Euro).

Die Performance im Messlabor kann sich ebenfalls sehen lassen - beim Freisprechen übertrumpft das KX-TGH 220 sogar seinen teureren Verwandten KX-PRW 130. Die Akkulaufzeit von 9,5 Tagen Standby oder knapp zwölf Stunden Gespräch ist recht gut.

Anzeige

Mehr zum Thema Panasonic Hybrid-Smart-DECT Panasonic KX-PRX150 im Praxistestest 80,8% Das Panasonic KX-PRX150 ist ein Hybridgerät aus DECT-Schnurlostelefon und UMTS-Smartphone. Der Test zeigt: Die…

Testbericht Panasonic KX-TGE220 im Test 78,4% Mit großen Tasten, großen Displayinhalten und Hörgerätekompatibilität richtet sich das Panasonic vor allem an Senioren,… Testbericht Panasonic KX-PRW 130 im Test 77,6% Das Panasonic KX-PRW 130 zeigt sich deutlich verbessert: Die Nutzung der im Haushalt vorhandenen Smartphones als…

Testbericht Panasonic Lumix DMC-CM1 im Test 83,8% Die Panasonic Lumix DMC-CM1 möchte eine ernstzunehmende Fotokamera im Retro-Style und ein starkes Android-Phone in einem… Smartphones Panasonic Toughpad FZ-X1 im Test 87,2% Stürze aus drei Metern Höhe soll das Panasonic Toughpad FZ-X1 genauso unbeschadet überstehen wie Tauchgänge in…