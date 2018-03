Panasonic KX-TU328 im Test

© Panasonic Panasonic KX-TU328

Panasonic KX-TU328: Erster Eindruck

Bei der Entwicklung dieses Modells arbeitete Panasonic mit Doro zusammen, weshalb es dem Doro Phone Easy 610gsm recht ähnlich sieht. Allerdings gibt es Unterschiede im Detail, zumal Panasonic die Geräte mit eigener Software ausstattet.

Zudem besitzt das KX-TU328 ein GPS-Modul, das eine "Find Me"- Funktion unterstützt: Per SMS kann der Nutzer seine GPS-Koordinaten an einen vorher definierten Kontakt schicken, auch eine Positionsabfrage durch Verwandte per SMS ist möglich.

Andere Funktionen wie die drei Direktwahltasten und den Direktzugang ins SMS-Menü hat Panasonic von Doro übernommen.

Panasonic KX-TU328: Ausstattung

+ großes Farbdisplay+ große Tasten+ GPSLokalisierung und SMS-Notruf mit GPSKoordinaten+ UKW-Radio+ Notruf+ Tischladestation- kein Bluetooth

Panasonic KX-TU328: Bedienung

+ Direktwahl für drei Rufnummern+ gedrückte Tasten werden auf Wunsch vorgesprochen+ komfortable SMS-Eingabehilfe+ hörgerätetauglich- etwas dickes Gehäuse

Technische Daten

Maße: 103 x 53 x 24 mm

Gewicht: 114 g

Extras: GPS, UKW-Radio, Notruf-Funktion, Tischladestation

