Panasonic RP-HJE 70 E im Test

Der Panasonic RP-HJE 70 E ist stilecht verpackt in einer silbrigen Schatulle, die glatt als Zigaretten-Etui durchgehen könnte. Mit im Paket der In-Ear-Kopfhörer: ein Verlängerungskabel für die kurze Standardverbindung vom Kopfhörer zur Klinke. Außerdem gibt's eine Auswahl von Gummiüberziehern in verschiedenen Größen, die den RP-HJE 70 E an wirklich jeden Gehörgang anpassen sollen.

Allerdings ist damit ein perfekter Sitz im Ohr noch lange nicht gewährleistet. Denn die drei Tester kamen sich mit drei Meinungen in die Quere – weil der Kopfhörer in unterschiedlichen Gehörgängen auch unterschiedlich klingt. Steckte der Panasonic RP-HJE 70 E aber sicher im Ohr, waren die Bässe überzeugend, die Höhen deutlich ausgeprägt und eher eine Spur zu aggressiv.

Panasonic RP-HJE 70 E

