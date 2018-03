Panasonic SC-NE5 im Test

© Panasonic Panasonic SC-NE5

Pro große Vielfalt an Übertragungswegen

große Vielfalt an Übertragungswegen umfangreiche Ausstattung Contra nur Standard-Codierung SBC für Bluetooth Durchschnittlich

Die SC-NE5 von Panasonic hat eine derartig umfangreiche Ausstattung, dass die Bezeichnung Mikroanlage gerechtfertigt ist. So besteht das System aus zwei Komponenten, die sich beim Einschalten drahtlos miteinander verbinden. Eine enthält Verstärker/Lautsprecher und lässt sich - da nur 5 cm tief - sogar an einer Wand aufhängen. Die andere Komponente bietet einen CD-Player, ein Dock fürs iPhone 5 sowie USB.

Doch damit nicht genug, denn Musik empfängt das Panasonic-Gerät entweder per AirPlay, per DLNA, über WLAN oder per Bluetooth. Aus klanglichen Aspekten wäre die Übertragung per AirPlay vorzuziehen, zumal für Bluetooth nur die Standard-Codierung SBC zur Verfügung steht. Im Vergleich zu den Lautsprecher-Klangunterschieden ist der Einfluss von SBC aber eher gering.

© Panasonic Das Zusatzmodul verbindet sich automatisch mit dem Hauptgerät und spielt CDs ab.

Als Lautsprecher setzt Panasonic zwei 8-cm-Treiber und zwei Hochtöner ein, die von insgesamt 40 Watt befeuert werden. Das Resultat wirkt im Bass zurückhaltend, daher wäre die Wandaufhängung von Vorteil. Ansonsten ist der Klang nach leichter Höhenanhebung recht ausgewogen, die Maximallautstärke liegt im mittleren Bereich.

