Da schlagen selbst die Herzen von Technikmuffeln höher: Die schicke Bedieneinheit der 3200 LS-Color passt locker in eine Hand, ist aber dennoch Fernbedienung und Farbdisplay in einem. Dank der tollen Darstellungsqualität und des leichtgängigen Dreh-/Drückrads in der Mitte geht die Steuerung spielend einfach von der Hand, Anrufe lassen sich bequem mit der grünen Taste annehmen und mit der roten beenden.

Parrot 3200 LS COLOR Datenblatt

© Archiv Testbericht Parrot 3200 LS COLOR

Pro Freisprechanlage sehr gut

Freisprechanlage sehr gut Kopplungsbereitschaft Contra Störgeräusche Fazit Connect-Urteil: 405 von 500 Punkten, gut 81,0%

Anzeige

Auch die Handy-Anbindung klappt problemlos: Die Parrot ist ständig in Kopplungbereitschaft, der Pairing-Modus muss nicht extra aktiviert werden. Damit sich nicht Hinz und Kunz am Car-Kit anmelden können, ist freilich die Eingabe eines individuellen PIN-Codes am Handy nötig, der auf dem Parrot-Display erscheint. Anschließend ist der Speicher der Parrot zum Diktat bereit: 150 Namen merkt sich das Kit, zudem hat man Zugriff auf die Sprachwahl-Einträge im Handy.

So kann man während der Fahrt Nummern auf Zuruf wählen sowie Anrufe per Sprachbefehl annehmen und beenden. Dank des externen Mikros ist der Sound der Freisprechanlage sehr gut: Selbst hohes Tempo tut der Klangqualität keinen Abbruch. Auch Störgeräusche, wie sie ältere Parrot-Kits gerne mal produzierten, sind passe - mehr kann man von einem 229-Euro-Kit nicht verlangen. Tipp für Hobbyschrauber:Wer sein Autoradio selbst eingebaut hat, kann auch die Parrot dank des mitgelieferten ISO-Anschluss-Satzes schnell in Eigenregie anschließen.

Parrot 3200 LS COLOR

Hersteller Parrot Preis 229.00 € Wertung 405.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Parrot MKi9200 Parrots neues Top-Car-Kit MKi9200 ermöglicht neben der eigentlichen Freisprechfunktion auch die Integration der beiden Apple-Überflieger iPhone und…

Testbericht Parrot RKi8400 Endlich erhältlich: Statt von CD spielt das Parrots RKi8400 Musik von iPhone/iPod, USB, SD-Karte oder Bluetooth und hat eine Freisprecheinrichtung an… Testbericht Parrot MKi9100 Die neue 9000er-Freisprecherserie von Parrot bietet jede Menge Freisprechkomfort. naviconnect hat das Modell MKi9100 auf die Teststrecke geschickt.

Testbericht Parrot Minikit Smart im Test Ein universelles Car-Kit für Smartphones: Das Parrot Minikit Smart tritt mit allen Touchscreen-Geräten in Dialog. Testbericht Parrot Minikit Plus im Test 80,8% Das Parrot Minikit Plus bietet überzeugende Sprachsteuerung zum günstigen Preis. Das zeigt unser Test.