Die Parrot 3200 LS-Color gibt es schon geraume Zeit, und das soll laut Parrot auch so bleiebn. Wozu dann die überarbeitete Version mit dem Zusatz >>plus<

Parrot 3200 LS COLOR PLUS Datenblatt

© Archiv Testbericht Parrot 3200 LS COLOR PLUS

Ob und was das bringt, dazu später mehr. Zudem wurde bei der 3200 plus der Diebstahlschutz verbessert. Denn der Bediensatellit ist nur gesteckt - das Kabel zur Elektronikbox lässt sich abziehen, so dass der User das Bedienteil in übel beleumundeten Gegenden mitnehmen kann. Die Parrot kämpft wie alle Freisprecher mit ins Display integriertem Bedienteil mit der Quadratur des Kreises:Je nach Einbauort ist entweder das Display gut ablesbar oder die Knöpfe sind gut bedienbar. Das kostet die 3200 ein paar Handhabungspunkte. Auch die tadellos funktionierende, aber im Wesentlichen auf Sprachanwahl beschränkte Sprachsteuerung der 3200 kann mit der Sprachsteuerung der EGOLook nicht mithalten.

Goodies wie den gerade in Mode kommenden HiFi-Musikfunk A2DPbesitzt die 3200 nicht. Unterm Strich ist sie zwar gut ausgestattet, aber im Vergleich mit der Look kostet auch dieses Wertungskapitel Punkte. Beim Hörtest waren die Tester dann skeptisch: Würden die Mikros im Displayrahmen halten können, was Parrot von dieser Technik verspricht? Jein. ImAuto klingt die 3200 LS-Color plus zunächst einwandfrei. Sie ist tiptop verständlich und tönt sehr angenehm. Erst bei höherem Tempo wird die Wiedergabe etwas angestrengt.

Im Festnetz hingegen sieht die Sache etwas anders aus: Die Fahrer-Stimme kommt hier einigermaßen entfernt und nuschelig an. Das lässt sich nur an der Positionierung und der Technologie des Mikrofons festmachen, denn bei höherem Tempo wird der Klang im Festnetz zunehmend schlechter, schließlich sogar pappiger und topfig. Und so kommt es, dass man als Tester dem Leser raten muss: Nehmen Sie die 3200 ohne plus. Die klingt insgesamt besser, ist mit 169 Euro preiswerterund je nach Shop sogar noch günstiger zu haben.

Parrot 3200 LS-COLOR PLUS

Hersteller Parrot Preis 159.00 € Wertung 404.0 Punkte Testverfahren 1.0

