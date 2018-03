Parrot CK 3500 PRO Datenblatt

Pro SD-Speicherkarten-Slot

SD-Speicherkarten-Slot Bluetooth-Zugriff

Bluetooth-Zugriff kombinierte Display-Fernbedienungs-Einheit Contra Eigabe von Nummer klappt nicht flüssig Fazit Connect-Urteil: 385 von 500 Punkten, befriedigend 77,0%

Eine weitere Besonderheit ist der SD-Speicherkarten-Slot, über den sich die CK3500 mit bis zu 1 Gigabyte Speicher bestücken lässt, auf den der Nutzer via Bluetooth Zugriff hat. Mit solchen Features kann zu diesem Preis keiner der Mitbewerber aufwarten. Steuern lässt sich die Vielfalt über eine kombinierte Display-Fernbedienungs-Einheit. Die Parrot verzichtet auf eine umfangreiche Sprachsteuerung, bietet nur Sprachanwahl und Schlüsselworterkennung. Über ein solches wird ohne vorheriges Drücken einer Taste beispielsweise die Sprachanwahl gestartet: Nach dem Kommando >>Telefon<< signalisiert das Kit mit einem Pieps die Aktivierung der gewünschten Funktion. Das Wählen von gespeicherten Namen geht damit kinderleicht vonstatten und funktioniert zuverlässig.

Die Eingabe von Nummern per Display und Fernbedienung klappt nicht so flüssig, da man die kombinierte Bedieneinheit entweder griffgünstig oder einfach ablesbar montieren kann - beides geht nicht. Hier sind die getrennten Lösungen von Funkwerk und Nokia überlegen. Im Auto klingt die CK3500 richtig gut. Nur bei hohem Tempo lässt die Verständlichkeit etwas nach - auf der Autobahn tönten die Nokia 616 und vor allem die Audio Com klarer. Im Festnetz dagegen mischten sich Störgeräusche wie ein deutlich hörbares Tackern immer wieder in die Übertragung - hier sollte Parrot die Abschirmung noch verbessern.

Parrot CK 3500 PRO

Hersteller Parrot Preis 399.00 € Wertung 385.0 Punkte Testverfahren 1.0

